Arcápolás szájmaszkban? – kérdések a kozmetikák nyitása körül

Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter szerdán jelentette be, hogy hétfőtől nagy nyitás vár az országra, korlátozott létszámmal kinyithatnak a boltok, és a szolgáltatók is fogadhatnak vendégeket. Kozmér Beáta kozmetikus oktatja is a szakmát, szerinte azonban sok kérdés megválaszolatlan, ezért üröm is vegyül az enyhítésnek köszönhető örömbe. „Bizonytalanság van, mivel a kozmetikai iparágra vonatkozóan senki nem mondott konkrétumot. Kötelező a reszpirátor használata, így kérdéses, melyik szolgáltatást engedélyezik. A körmösök tudnak úgy dolgozni, hogy a vendégen is védőmaszk van. De egy kozmetikus hogyan kezeli a vendéget, aki maszkban ül?” – teszi fel a kérdést Kozmér Beáta, aki arra is rámutatott, hogy a kozmetikus fő profilja az arckezelés, amit maszkban nem lehet elvégezni. A jelenlegi információk szerint tehát például a körömápolók, fodrászok megnyithatnak, a kozmetikai szalonokban viszont legfeljebb gyantázni, vagy szemöldököt festeni lehet.

„A hölgyek 80–90 százaléka azért keres meg bennünket, hogy az arcával foglalkozzunk”

– jegyezte meg a szakember.

A szépségiparban dolgozók örömmel fogadták a bejelentést, sokan a közösségi portálon jelezték, hogy várják az ügyfelek jelentkezését, már lehet időpontot foglalni. Kozmér Beáta azonban higgadtságra int, várja a pontosítást, de leszögezte, hogy a lehetőség ellenére nem nyitja ki hétfőn a szalonját. Mivel decembertől zárva tart, ezért csak az alapos takarítás és fertőtlenítés, valamint világos szabályok bejelentése után fogad vendégeket. A szakember az elmúlt négy hónapban sem unatkozott, online tanfolyamokon vett részt, és oktatott is, de mint mondja, itt sem pótolja az online tér a személyes kapcsolatokat. A házhoz járással kapcsolatban megjegyezte, szerinte ezzel csak a feketemunkát támogatták, terepen nehéz gondoskodni a szalonra jellemző szigorú közegészségügyi elvárások betartásáról. Emellett pedig családja és saját egészségének megőrzése is fontos szempont, az ugyanis megfizethetetlen.