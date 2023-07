Amivel nem sokan foglalkoznak

Seres János és Bitter Ákos a gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában tanulták ki a cserépkályha- és kandallókészítő szakot. János az édesapja tanácsát megfogadva olyan szakmát szeretett volna választani, amivel kevesen foglalkoznak, így esett a választása erre a szakra. Ákos egy évvel később már az ő elbeszélései alapján döntött úgy, hogy követi példáját. János már a tanulmányai ideje alatt elkezdte a megszerzett tudást a gyakorlatban kipróbálni, otthon és az ismerősei kérésére készített néhány tűzhelyet, majd azóta, hogy Ákos 2019-ben befejezte tanulmányait, együtt dolgoznak.

Elmondásuk alapján minden olyan berendezéssel foglalkoznak, amelyben tűz ég, vagyis a cserépkályha, a kemence és a kandalló mellett készítettek már kohót kovácsoknak és többféle kültéri konyhát. Utóbbi magába foglalja a bográcsozót és a sparheltet, vagyis kimondottan a magyar konyha ételeinek elkészítésére szolgál. A farkasdi szakemberek szerint a grillező helyekre nincs nagy igény, de a kültéri konyhákat általában úgy alakítják ki, hogy a bográcsozót grillezésre is lehessen használni. A kemence azonban mindig központi helyet kap, a megrendelők visszajelzései alapján általában azt használják a legtöbbet.

„A kemencében nagyon sokféle ételt el lehet készíteni, akár levest és lekvárt is lehet benne főzni, rendkívül sokoldalú. Nemcsak a kemencének, hanem minden belső fatüzelésű tűzhelynek jó hőtároló képessége van, de ahhoz, hogy az jól működjön, jobb, ha mester készíti. A jól megépített kemencében 6-7 órán keresztül is lehet sütni-főzni”

– mondta el János. A tüzelőanyagokkal kapcsolatban szerinte egyetlen szabály van, mégpedig hogy száraz fát használjanak.

A mesterek szerint tavaly és az év elején észrevehető volt, hogy a világban zajló események miatt többen gondolták úgy, hogy jó, ha van egy B terv arra az esetre, ha gondok lennének az energiaszolgáltatással. Többen szerettek volna kályhát, kemencét vagy más fűtőtestet, de az építőanyagok árának drasztikus emelkedése is érezhető az ágazatban.

– magyarázta Seres János.

A kemencekészítők annak használatáról elmondták, nem nehéz megtanulni, de mivel mindegyik egyedi, ki kell tapasztalni, hogyan működik. Ők maguk is folyamatosan kísérleteznek vele, keresik a kemencés recepteket és gyakran kapnak jó ötleteket másoktól. Úgy vélik, eleinte érdemes minden használatkor részletesen lejegyezni, milyen fával mennyi ideig fűtötték fel a kemencét, milyen ételek készültek benne, miket tapasztalt a felhasználó, mert ezek az információk sokat segíthetnek később. A kemence készítésében nem sok változás történt a régebbi megoldásokhoz képest, de a modernebb alapanyagokat jól lehet ötvözni a régebbiekkel. Minden mesternek megvannak a saját fortélyai, de ismerni kell az egyes anyagok tulajdonságait, például nem mindegy, hogy egy ragasztó hőálló vagy tűzálló. Ákos és János, ha teheti, helyben készült vagy a közelből beszerzett bontott téglából építi a kemence búbját. Kifejtették, hogy mivel a múlt században szinte minden faluban volt téglagyár, ezért nagyon könnyen hozzá lehet jutni a bontott téglához. Szívesen díszítik is a szép feliratú, díszes, régi cégért ábrázoló téglákkal a kemencéket.

– fogalmazott János. Az agyagból többnyire a por állagú, vízzel hígíthatóval dolgoznak, vagy még égetés előtt megvásárolják a téglát és abból készítenek ragasztóanyagot a falazáshoz.

A kandallóból két félét készítenek, nyílt és zárt égésterűt. Az előbbi főleg kastélyokban látható, manapság nem divat, főként tűzvédelmi okok miatt. Hangsúlyozták, nagyon sok szigorú előírásnak kell megfelelni. Nagyon népszerűek a zárt kandallóbetétek, amelyeket készen lehet venni, de speciális anyagokat, alkatrészeket kell hozzájuk vásárolni, ha jól működő kandallót szeretnénk. Ez azért is elengedhetetlenül fontos, hogy ha netán tűzvész esetén kár keletkezik, a biztosító megtérítse azt.

„A kandalló lényege, hogy a hőcsere elvén működik, tehát az alsó részén bejutó levegőt felmelegíti, amely a felső részén távozik, így gyorsabban ad meleget, mint a kályha. Itt is elengedhetetlen a szakértelem, különben nem lesz sok öröme belőle a használójának. A leggyakoribb hiba, hogy visszacsap a füst. Tulajdonképpen a kémény a lelke mindegyik fatüzelésű berendezésnek”

– hangsúlyozta Ákos.

A cserépkályha elkészítésének végtelen számú módja van. Létezik úgynevezett hordozható, vagyis olyan, amelyet a műhelyben elkészítenek és a megrendelőhöz szállítják. Vasból készült talapzaton áll és kisebb méretű. A helyben rakottat általában sparhelttel, sütővel egészítik ki, de gyakran kell melegedő sarkat, fűthető ülőkét is építeni mellé.

„A gyártóknak köszönhetően már nem csak a régi stílusú cserépből lehet kályhát rakni, hanem teljesen modern motívumokkal vagy letisztult formákkal díszített és színekben is kaphatók, de akár egyedi elképzelések alapján is le lehet gyártatni. A gótikus stílustól a modernig bármit meg lehet valósítani, még Swarowski kristállyal díszített csempe is kapható”