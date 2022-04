Alkatrészhiány miatt szünetelteti a gyártást a nyitrai Jaguar Land Rover

Alkatrészhiány miatt ezen a héten szünetelteti a gyártást a nyitrai Jaguar Land Rover autógyár. A gyártórészlegek állnak le, a többi részlegen továbbra is normál üzemmódban dolgoznak – tájékoztatott Miroslava Remenárová, a vállalati ügyek menedzsere

A nyitrai autógyárban a múlt héten is szünetelt a gyártás. „Továbbra is figyeljük az alkatrészszállítással és az ellátási láncokkal kapcsolatos helyzetet, amire számos más tényező mellett a geopolitikai helyzet is hatással van” - mondta Remenárová.