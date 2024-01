A víz minősége nem a városon múlik

Hiányos csatornarendszer

A legnagyobb probléma mégis a hiányos csatornahálózat, ami vagy nincs megfelelően kiépítve, vagy egyáltalán nincs, és a tisztító állomások kapacitása sem megfelelő, a ráhordásos módszer pedig kifejezetten káros az ivóvízre.

„A legmagasabb szinten is tudnak erről, de az állam nem tud lépni, mert nagyon sok pénzre volna ehhez szükség. Biztos vagyok benne, hogy a vízművek egyes helyeken ezt próbálják saját költségből kiépíteni, mi is próbálkoztunk, mivel Izsap városrészben nincs csatornázás, de sajnos nagyon kevés az esély arra, hogy kapjunk rá támogatást. A város pedig nem tudja önerőből kiépíteni”

– mondta el az osztályvezető.

Izsap városrész

Már jó ideje Izsap városrésznek is van engedélye a kiépítésre, amit szükség szerint újra és újra meghosszabbítanak, hogy ne évüljön el, csak épp nem tudják finanszírozni. Nagymegyer a vízvédelmi terület része is egyben, egy teljesen más kiírás érvényes a városra és Izsap városrészre is, mint egy más községre, emiatt sajnos nem tudnak indulni minden pályázati kiíráson.

Nagymegyernek és Izsap városrésznek összesen 92,8 százalékban kiépített csatornahálózata van. A hiányzó százalékok Izsap városrészen vannak, de van pár nagymegyeri utca is, ahol még nincs szennyvízhálózat. Prioritásként szerepel az önkormányzat asztalán ennek a projektnek a megvalósítása és amennyiben lesz rá megfelelő pályázat, ők is belevágnak.

„Az ivóvíz védelmét én erre építeném, úgy gondolom, hogy mindenki másnak is erre kellene: a szennyvízhálózatot korszerűsíteni, vagy teljesen kiépíteni. Ez a legveszélyesebb, hogy Csallóköz szívében még mindig nagyon sok településen nincs csatornahálózat”

– hangsúlyozta Pivodová Kristína.