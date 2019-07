A tűzoltók szerint manapság sokkal biztonságosabb az aratás, mint régen

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdászoknak, igen tűzveszélyesek is. Kellő körültekintéssel kell rá felkészülni, de különösen fontos a munkagépek tűzvédelmére, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása is. A tűzoltók szerint régen sokkal több tűzeset volt nyáron, mint manapság, de ettől függetlenül továbbra is figyelemre intik a száraz földeken dolgozó mezőgazdászokat.

Battyán | A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a mezőgazdászoknak, igen tűzveszélyesek is. Kellő körültekintéssel kell rá felkészülni, de különösen fontos a munkagépek tűzvédelmére, az aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása is. A tűzoltók szerint régen sokkal több tűzeset volt nyáron, mint manapság, de ettől függetlenül továbbra is figyelemre intik a száraz földeken dolgozó mezőgazdászokat.

Az aratási szezonban szinte minden éven olyan hírekről hallhatunk, hogy emberi mulasztás vagy a gépek meghibásodása miatt kigyullad vagy teljesen leég egy kombájn vagy bálázógép, vagy épp a még le nem aratott termény ég le egy szempillantás alatt egy kósza szikra következtében. Megesik, hogy az akár több tíz hektárnyi terménynt megsemmisítő tüzet gépből kipattanó szikra okozza, de a műszaki meghibásodás mellett az emberi mulasztás is ott szerepel a betakarításkor keletkezett tűzesetek listáján. Milan Sučka, a Tőketerebesi Járási Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka szerkesztőségünknek elmondta, a betakarítási munkálatokra és a tárolásra vonatkozó szabályok betartásával kicsi a valószínűsége annak, hogy az aratás során valami kigyulladjon.

Jobb gépek, kevesebb tűzeset

„Huszonöt éve dolgozok tűzoltóként, ezért valóban jó rálátásom van az elmúlt években, évtizedekben tapasztalt változásokra. Azt lehet mondani, hogy régen valóban több tűzesethez riasztottak ki bennünket az aratási szezonban mint mostanában. A javuló eredmények, vagyis a tűzesetek csökkenő száma elsősorban annak köszönhető, hogy a mezőgazdászok modernebb, biztonságosabb gépekkel dolgoznak. A régi kombájnok és más nehézgépek sokkal hamarabb elromlottak vagy felhevültek, és elég gyakran lángra is kaptak. A mai technológiával ezt könnyebb megelőzni, persze az emberi faktor még mindig nagy szerepet játszik a balesetek megelőzésében” – nyilatkozta lapunknak a tűzoltó-parancsnok, aki szerint szerint manapság az is sokat segít, hogy a mezőgazdászok már jóval nagyobb hangsúlyt fektetnek a biztonsági előírások betartására. „A mezőgazdaságban dolgozóknak rendszeres tűzvédelmi oktatáson is részt kell venni, de ha az ott tanultakat nem respektálják, nem sokra mennek vele. Megesik, hogy az aratás után néhányan szabálytalan tartlóégetésbe kezdenek vagy épp aratás közben a száraz fűbe vagy a még álló gabonatáblába dobják a parázsló cigicsikket, és ezzel komoly károkat okoznak. Azonban ezekből az esetekből szerencsére egyre kevesebb van” – magyarázta Sučka.

Fontos a megelőzés

Matyi Oszkár battyáni mezőgazdász nagyjából kétszáz hektárnyi földterületet művel meg munkásaival évről évre, de elmondása szerint eddig még egyszer sem kellett tűzeset miatt riasztani a tűzoltókat. „A kombájnban és a traktorokban mindig ott van a tűzoltókészülék, de félve megjegyzem, hogy ha a száraz mezőn kigyulladna az egyik munkagép, nem hiszem, hogy sokat tehetnék. Ha a lángok átterjednek a még lábon álló száraz terményre, a széllel kombinálva perceken belül leéghet az egész búzatábla. Az ilyen katasztrofális helyzetek elkerülése érdekében különféle óvintézkedésekre van szükség. Az aratásokon ideális esetben mindig egy vízzel teli tartálykocsinak és egy ekével felszerelt traktornak kellene a mezőre kísérni a kombájnt, hogy időben megfékezhessék a lángok terjedését” – nyilatkozta lapunknak a mezőgazdász.

Elmaradhatatlan szabályok

Ahogy azt a fent említett munkálatokra vonatkozó szabályzat is írja, a feladatokat kizárólag olyan gépekkel szabad végezni, amelyek sikeresen átmentek a tűzvédelmi felülvizsgálaton. Fontos a gépek akkulmulátorának megfelelő burkolása, hiszen egy apró zárlat, egy kis szikra is tüzet okozhat. A szántóföldeken szigorúan tilos a gépeket üzemanyaggal feltölteni, valamint nyílt láng használatával járó karbantartási munkát végezni. Aratás közben sem szabad dohányozni, még a munkagépek vezetőfülkéjében sem. A dohányzóhelyet a gabonatáblától arrébb eső helyen kell kijelölni, ahol vizet tartalmazó edényt is el kell helyezni. Az aratást célszerű az utak, vasúti töltések mellett megkezdeni, majd azok mellett legalább egy 3 méteres védőszántást kell elvégezni. Nemutolsó sorban a megfelelő számú és teljesítményű tűzoltó berendezésekről sem szabad megfeledkezni, ugyanis azok segítségével még egy kezdeti állapotban lévő tűz terjedését is meg lehet akadályozni.