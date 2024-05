A Tankcsapda és a Bagossy Brothers Company is fellép a 39. Gútai Vásáron

A 39. Gútai Vásár és Búcsú programja és költségvetési terve is szerepelt a legutóbbi gútai képviselő-testületi ülés anyagai között. Kárpáty Ernő alpolgármester kifejtette, ami a tervezett kiadási oldalt illeti, a költségek meghaladják a 121 ezer eurót. Hozzáfűzte, hogy a műszaki kiadások és a fellépők árai is emelkedtek – utóbbiaknál 20-30%-kal magasabb összegekkel kell kalkulálni 2023-hoz képest. Emlékeztetett, hogy tavaly a nagyszínpadot a központi körforgalomnál található közútra, gyakorlatilag a Városi Hivatal épületével szembe helyezték át. Ez idén is így lesz. A városháza előtt közvetlenül pedig a borutca kap helyet egy kisebb színpaddal együtt.

A bevételi oldalon összesen 110 ezer euróval tervez a város. Már most 80 árus (tavaly összesen 130-an voltak) kérvénye érkezett be a Városi Hivatalhoz. Jelen állás szerint 11.500 euróba kerülne Gútának a vásár, amely egyébként nagyjából megfelel a 2023-as összegnek. Kárpáty hozzátette: a város 37 ezer eurós tartalékkal kalkulál, amely azt jelenti, hogy a költségvetést tekintve felkészülten, jó pénzügyi kondícióban készülhetnek az idei vásárra.

Halász Béla polgármester ismertette a fellépők sorát. Az ismertebb nevek között pénteken a Bagossy Brothers Company, szombaton az Arizóna és a TNT, míg vasárnap a gútai Rockszínpad és a Tankcsapda lépnek fel. A fellépők pontos sorrendjét az alábbi galériánkban tekinthetik meg: