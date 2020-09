A mindennapi csodákért meg kell küzdeniük a krízisközpontban

Nagytakarítás a központban

Az elmúlt két hétben Jurík Mónikának sikerült mozgósítania a központ ügyfeleit, és a szponzoroknak köszönhetően kifestették a termeket, a folyosó egy részét és kitakarították az udvart. Egész éves nyitva tartással, átfogó szociális és tanácsadói, illetve önsegélyező programmal működik a vágsellyei hajléktalan központ, melynek fenntartója a városi Szociális Szolgáltatások Intézete. Peter Gomboš a korábbi, ugyancsak elhivatott vezető utódja, Jurík Mónika némileg szigorított az addigi szabályokon. Igyekszik rendszeretetre, önfegyelemre és segítőkészségre ösztönözni az ügyfeleket. Vágsellyén az éjjeli szállásért napi 90 centet fizetnek a rászorulók. A menhelyen a szállásért, a szociális szolgáltatásokért, meleg ételért, mosógép használatáért, használt ruháért napi 1,20 centet kérnek a társadalom peremén élőktől. „Két év alatt sikerült megismernem a helyi rászorulók többségét, nem mindennapi rögös életútjukat, és kiismerni a természetüket. Magam is gyakran meglepődöm azon, milyen csodák történnek itt nap mint nap! Rengeteg felvételt tudnék mutatni az intézményünkről, amelyeknek azt a címet adhatnám, hogy ilyen volt, és lám, ilyen lett. Huszonhét klienssel dolgozunk naponta, és a Vág partján élők közül is több mint tízen járnak be hozzánk étkezni, mosakodni, tiszta ruhát váltani, bár ők kicsit öntörvényűek, távolságtartóbbak” – mondta Jurík Mónika. A menhely üzemeltetői örömmel fogadnak adományokat, elsősorban tisztálkodó szerekre, tisztítószerekre van szükségük a rászorulóknak, és ha valaki tudna festéket adományozni, örömmel folytatnák a központ felújítását a lakók bevonásával.

Szigorúbb házirend

A szociális tanácsadók több hajléktalannak is segítettek abban, hogy újra egészségügyi biztosításuk legyen, és némi bevételhez jussanak. „Több kliensünk alkalmi munkákból törleszti az adósságait. Akadnak rászorulók, akik végre megkapták a rokkantsági nyugdíjukat, vagy a korhatár előtti nyugdíjat. Legalább hét ügyfelünk esetében közbenjártunk a személyes csőd ügyintézésében, és ma már nincs rajtuk adóteher, amelytől eddig esélyük sem volt a továbblépésre” – hangsúlyozta Jurík Mónika. Korábban az állandóan visszajáró ügyfelek a melegedőben felejtették a dolgaikat, nem takarítottak maguk után. Jurík Mónika szerint ez nem helyes, szeptembertől már senki sem tarthat igényt a melegedőben saját ágyra. Szeretné, ha esélyt adhatnának minden új bajba jutón, aki elvesztette munkáját, és felmondtak neki a munkásszállón. Az ügyfeleknek mostantól az érkezésük sorrendjében jelölik ki az ágyakat. A házirendből kiderül, hogy aki alkoholt csempész be a szállásra, azt egy napig nem engedik bent éjszakázni, mint ahogy azt sem, aki átmássza a kerítést és ilyen módon próbál bejutni a központba. Egy hónapig kizárják azt, aki megtámadja a személyzetet, vagy meglopja az alkalmazottakat. Ha valaki a társától tulajdonít el valamilyen személyes tárgyat, azt három napja tiltják ki a szállásról, ha más vagyontárgyait megrongálja, öt napig nem éjszakázhat a krízisközpontban.

Megszépítik a környéket

Délután öttől, este kilencig várják az éjszakai melegedőbe érkezőket, az emeleti hajléktalanszállón délután négytől, reggel nyolcig tartózkodhatnak a rászorulók, és a nap folyamán mindkét létesítményből látogathatják a nappali központot. Egy Alzheimer-kórós ügyfelük van, és egy enyhe fogyatékkal élő férfi is tartózkodik a szálláson. Az egyik idős férfi, akit az élettársa tett ki a közösen bérelt lakásból, a szociális dolgozók jóvoltából sikeresen túl van néhány komoly kezelésen, és javult az állapota. Az ötvenes éveiben járó Róbert alkoholista volt, emellett rákban szenvedett, de szerencsésen meggyógyult. Amikor be akarták utalni a férfit elvonókúrára, inkább úgy döntött, önerőből szabadul meg a függőségétől, hogy a szálláson maradhasson.

„Iskolák, óvodák udvarát, sportpályák területét takarítjuk a szálláson lakókkal. Három női ügyfelünk van, az egyik asszony gond nélkül vállalta a rendrakást, amikor a takarítónőnk megbetegedett. A férfiak is felmossák a padlót, ha megkérem őket. Most, hogy az egyik segéderőnk kiesett, a központ lakói hozzák át az ebédet a konyhából. Új, érdekes munkalehetőségeket is igyekszem szerezni az ügyfeleinknek, például a vágsellyei állatmenhelyen, vagy a vágkirályfai állatfarmon is segíthetnének” – mondta Jurík Mónika.