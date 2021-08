A külkapcsolatok fejlesztéséért tüntették ki Muzsla polgármesterét

Pest Megye Önkormányzata a Pest Megye Külkapcsolataiért Díjjal tüntette ki Farkas Ivánt, Muzsla polgármesterét, az MKP Nyitra megyei képviselőjét. Az erről szóló határozatot 2020.december 4-én hozta meg a megyei közgyűlés, a járványhelyzet miatt a díjat azonban csak most, a közgyűlés idei első tanácskozásán adták át a polgármesternek.

Farkas Iván az Ister-Granum Európai Területi Társulás szenátusának tagja. Aktív szerepet vállal a határon átnyúló regionális kapcsolatok, ezen belül a magyar-magyar kapcsolatok valamint a helyi önkormányzatok közötti kapcsolatok ápolásában és fejlesztésében – tájékoztatott a kitüntetés hivatalos indoklásában Pest Megye Önkormányzata. Kezdeményezésére az Ister-Granum Heritage projekt keretében – amely 11 konkrét beruházást foglal magába a helyi termékek és szolgáltatások fellendítésére az Ister-Granum ETT területén - Muzslán épül meg a Duna bal partján, valamint a Duna jobb partján tevékenykedő szőlészek és borászok számára a szőlészeti és borászati szolgáltatóház. Farkas tevékenyen részt vállalt a Pontibus Európai Területi Társulás (ETT) létrehozásában, amelyet Nyitra megye és Pest megye közösen hozott létre, 2015-ben. A Pontibus ETT eredményes RE-START elnevezésű EU-pályázata keretében aktívan közreműködik az Ipoly mentén a szalkai és a helembai beruházások megvalósításában, amelyek növelik a szociális ellátás színvonalát. 2017-ben az Interreg Szlovákia-Magyarország Program keretében közös pályázatot nyújtott be Muzsla község és a magyarországi Perbál község, a Mária út keretében megvalósuló kulturális infrastruktúra megépítésére. 2019-ben az Interreg Kis Projekt Alap keretében közös pályázatot nyújtott be Muzsla község és a magyarországi Ipolydamásd község. A pályázat eredményes lett, általa sikerült megvalósítani a muzslai szabadtéri színpad megépítésének 3., utolsó ütemét. 2017-ben Muzsla község és Nyergesújfalu város testvértelepülési kapcsolatot létesített. Farkas Iván továbbá a kezdetektől szorgalmazta a Helemba és Ipolydamásd közti híd megépítését Nyitra megye közgyűlésében, neki is köszönhető, hogy a megye elfogadta a hídépítésről szóló határozatot. Az új híd építése néhány hete megkezdődött – olvasható a Pest Megyei Közgyűlés díjátadó indoklásában.