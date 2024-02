„A kosárfonás igazi téli elfoglaltság”

Az eseményen 15 fő vett részt, akik lelkesen figyelték a felhasznált anyag ismertetését és a fonási technikát. Bartal Gábor 12 éve jelentkezett a Magyar Hagyomány Műhely kosárfonás tanfolyamára, ahol elsajátította ezt az egyszerű és különleges technikát. A kosárfonás mindig is egy téli elfoglaltság volt, hangsúlyozta és hozzátette, valójában nem is volt kérdés az, hogy mire jelentkezik. Duna-menti gyerek lévén a vesszőfontás mindig is közel állt hozzá.

„Nagyon tetszett, hogy ez egy természetes anyag és százszázalékosan újrahasznosítható. Sokat gyakoroltam, később Varga Kálmántól, a csallóközkürti kosárfonótól egy előadásán elsajátítottam még pár különleges fogást”

– emlékezett vissza a kezdetekre. Otthon is számos fonott tárgyuk van, amit a családja boldogan használ, többek között egy nagyobb, magas falú papucstartó, takarással a tetején, egy hosszú esernyőtartó, kosárkák, amiket a spájzban használnak, egy kulacs tartó, illetve sokáig használtak egy nagy fonott szennyestartót is.

A vesszőfonáshoz szervesen hozzátartoznak az előkészületek. A vesszők gyűjtésének ideje az ősz, amikor összegyűjtik a megfelelő alapanyagot és egyet szikkad, míg használható nem lesz.

„Olyanoknak ajánlom ezt az elfoglaltságot, akik érdeklődnek a természet iránt és szeretnék megismerni egy hasznos foglalkozást, mert hiszen végül egy termék is kikerül a kezeik közül”

– mondta el Bartal Gábor.