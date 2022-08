A Csallóközi Flúgos Futam találkozója

Ez volt a negyedik alkalom, hogy a Csallóközi Flúgos Futam tagjai és vendégeik végigvonultak mesés járgányaikkal a Dunaszerdahely környéki falvakon. A klub, illetve polgári társulás 2016-ban alakult és a következő évben meg is rendezték az első „kocsikázást” a csallóközi falukon keresztül. Jelenleg 52 tagja van, akik közül nem mindenki veterán autó, vagy motorbicikli tulajdonos, de mindenki lelkes rajongó. „Az egész úgy kezdődött, hogy a barátaimmal együtt motoroztunk, csak úgy kedvtelésből. Egyre többen csatlakoztak hozzánk, először csak motorosok, régi gépekkel, majd jöttek az autósok is fokozatosan” – mesél a kezdetekről Ulekla László

A gárda Légről indult, Lúcson, Karcsákon, Patonyon majd Dunaszerdahelyen keresztül. Minden megállóhelyen kupákat osztottak a helyiek, értékelve ezzel a legszebb járműveket, összesen mintegy 30 díjat. Azt, hogy kit, vagyis melyik autót díjazzák, mindig a díjat átadó dönti el. A legtöbb faluban, amelyen a konvoj áthaladt kihirdették az eseményt, így a lakosok, főleg a gyerekek már türelmetlenül várták a felvonulást. Az útvonal a Slovakia ringet is érintette, sőt a résztvevő járgányok néhány kört is tehettek a számukra lezárt ring útvonalán. A konvoj 50 kilométeres átlag sebességgel haladt, ami a legtöbb résztvevő gépjármű számára az optimális sebesség. Bár akadt olyan kis motorbicikli, amely végsebessége 55 kilométer, sőt olyan autók is akadtak, amelyek maximális sebessége 60 kilométer volt. A legöregebb autó egy Škoda 104-es postakocsi volt 1930-ból, amit maga a klub elnöke Ulekla László vezetett.

A hazaiakon kívül vendégek is részt vettek a flúgos futamon, Magyarországról, Ausztriából és Csehországból, akik valamennyien saját keréken érkeztek a légi rajthoz. Nemcsak a futam résztvevői, de az útvonalat szegélyező nézőközönség, főleg a legkisebbek, nagyon élvezték a látványt.

Galéria