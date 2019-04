711 ezer euróból újulhat meg a királyhelmeci szabadtéri színpad

Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere lapunknak elmondta, ez a nagyrészt európai uniós támogatással elvégzendő komplex rekonstrukció az idei év második legnagyobb beruházása a településen. Ennél több pénzt 2019-ben csupán a Buzánszky Jenő Sportcsarnok építésére fordítanak. A fejlesztés megvalósítására azután nyílt lehetőség, hogy Királyhelmec magyarországi partnerével, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeummal - a Széphalomban található Magyar Nyelv Múzeuma fenntartójával - sikeresen pályázott az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban. Az 1 931 521,14 euró összköltségű fejlesztéshez így 1 641 792,96 euró támogatást kaptak, melyből a Csonkavár szabadtéri színpadának komplex rekonstrukciójára 711 436,61 eurót fordíthatnak. Egyebek mellett felújítják az öltözőket, egy új épületet emelnek, melyben mosdók, tálaló és egy nagyobb tárgyaló kap helyet, de a színpad befedését, a nézőtér modernizációját, valamint a parcella körbekerítését is ebből a támogatásból fedezik. Emellett – a projekt keretében – a régióban tematikus tanösvényeket alakítanak ki, workshopokat és különböző kulturális rendezvényeket szerveznek.

A polgármester elmondta, a korábbi évtizedekben ilyen jellegű és volumenű munkálatok elvégzésére a létesítményben nem volt mód, hisz ezt a város pénzügyi helyzete nem tette lehetővé, illetve egy ekkora nagyságrendű beruházás finanszírozását a település egyedül nem vállalhatta. „A Nagyhegy, az akácerdő, a természet közelsége, a történelmi hangulatú várrom, valamint az innen, a Keleti-Kárpátokra és a Bodrogközre nyíló kilátás sajátságos atmoszférájú helyszíne volt a múltban is különböző, nagy sikerű kulturális rendezvényeknek. A létesítmény a jövőben filmvetítések, könnyű- és komolyzenei koncertek, népművészeti fesztiválok és egyéb kulturális rendezvények helyszíne lesz, amelyek nemcsak a helyiek, hanem a régió más településein, illetve a határon túl élők számára is színvonalas szórakozási lehetőségeket kínálnak” – tájékoztatott Pataky.

A pályázóknak a költségek 5-5 %-át kell saját forrásból biztosítaniuk, a fönnmaradó részt pedig Királyhelmec vezetése, mivel utófinanszírozott projektről van szó, áthidaló kölcsönből állja. Elszámolásra negyedévenként kerül sor, ilyenkor az azt megelőző időszak dokumentált és jóváhagyott költségeit igényelhetik vissza az Irányító Hatóságtól. A projekt lezárásának a végső dátuma 2019. november 30. Mivel a város vezetése idén a helyi sportcsarnok megépítését is célul tűzte ki, a két beruházással kapcsolatos fejlesztéseket összehangolják. A létesítmények közelsége lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag ezektől egyenlő távolságban egy nagyobb parkolót alakítsanak ki, amelyet a rendezvények idején a látogatók használhatnának, az év egyéb szakában pedig az itteni lakótelepen élők parkolási gondjai is enyhülhetnek. Ez a beruházás azonban nem része a pályázatnak, így a költségeit is más forrásból állják.