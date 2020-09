5343 aláírás a hegyétei logisztikai park ellen

Megtelt a kultúrház nagyterme, ahova a koronavírus miatti intézkedésekre hivatkozva csak a helyi lakosokat engedték be. Az elmúlt hetekben két aláírásgyűjtés is indult a tervezett beruházás ellen, a helyieken kívül a környékbeli lakosok is tiltakoztak. Őket egyelőre nem engedték be a terembe, mintegy harminc ember a kultúrház előtt várakozik arra, hogy részt vehessenek az ülésen.

Bokros Ferenc polgármester beszámolt a lakosoknak az ipari park kialakításának körülményeiről, elmondta, hogy szerinte miért van szükség a logisztikai központra. „Azért fontos a beruházás, hogy legyen az itt élő embereknek, unokáknak élhető területe” – közölte Bokros, aki nehezményezte, hogy a szomszédos Nagyudvarnok most felszólalt a beruházás ellen, pedig korábban nem véleményezték a falufejlesztési tervet, és a hegyétei önkormányzat véleményét nem kérték ki a saját terveikkel kapcsolatban.

A beruházó Pannattoni vállalat képviselői ismertették a beruházási tervet. Elhangzott, hogy tanúsítvánnyal bíró modern épületek főződnek a nevükhöz. A vállalat képviselője elismerte, hogy európai szintű beruházásról van szó, amellyel olyan nagyvállalatokat szólíthatnak meg, mint például az Amazon. „Nem olyan cég vagyunk, amely megveszi a területet, felépíti a csarnokot, majd elmegy, hanem hosszú távú együttműködést szeretnének kialakítani” – mondta a cég munkatársa. Közölték, hogy néhány napja szereztek tudomást a petícióról. A lakosok nehezményezték, hogy ők sem tudtak a cég terveiről.

A beruházó után a helyi lakosok kaptak szót, elsőként azok szólaltak fel, akik tiltakoznak a beruházás ellen. Bokros Ferenc többször csendre intette a jelenlévőket, és olykor személyeskedve reagált a két lakos felvetéseire.

Később Bindics Zsoltot, a petíciós bizottság megbízottja is felszólalhatott, aki nagyudvarnoki lakosként a közlekedési nehézségek sorolásával indította a felszólalását.

„Ha egy ilyen fejlesztés elindul, akkor láncreakcióként több és több csarnokot hoz” – véli Bindics.

„Nem Udvarnok harcol Balázsfával, nem Udvarnok Dunaszerdahellyel és nem Dunaszerdahely Balázsfával” – hangsúlyozta Bindics Zsolt, aki felhívta a figyelmet arra, hogy mindenkinek joga van a biztonságos élethez. Szerinte a néhány hét alatt összegyűjtött 5343 aláírás egyértelmű jele annak, hogy a környéken élők nem kérnek a logisztikai parkból. „Nagyudvarnok nem szeretné ezt a beruházást. Dunaszerdahely is negatív véleményt adott” – emlékeztetett Bindics.

Bokros Ferenc az egyik lakos kérdésére azt válaszolta, hogy a petíciós törvény alapján foglalkoznak a leadott aláírásokkal. „Megnézem, formailag megfelel-e, 10 napon eldöntöm, hogy, illetékes vagyok-e a petícióval kapcsolatos eljárásban” – reagált a polgármester a tegnap leadott petíciókra. Bokros megkérdőjelezte, hogy valóban sikerült-e több mint 5000 ezer aláírást összegyűjteni.