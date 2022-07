460 ezer euróból újulhat meg a harcsási út Komáromban

A Vág bal partján található városrész gondjait az elmúlt években fokozatosan próbálja kezelni az önkormányzat. Keszegh Béla polgármester emlékeztetett, a közelmúltban az áram- és a vízhálózaton is kisebb fejlesztéseket végeztek el. Most pedig 460 ezer eurót szereztek infrastruktúra-fejlesztésre a belügyminisztériumtól. A szükséges közbeszerzést már előre lebonyolították, a tárca jóváhagyása is megérkezett, így várhatóan az ősszel már meg is valósulhat renováció. A munkálatok a Vág-hídnál levő kereszteződéstől egészen a harcsási lakótömbig tartó 1,2 kilométeres útszakaszt érintik majd.

A tervek szerint az útburkolat felújításán túl szélesíteni fogják a helyenként szűkös – s egyébként korántsem kifogástalan állapotú – úttestet, illetve az itteni szakaszon található buszmegállót is átépítik majd. A beruházást több helyi tényező is indokolta: itt található a város által üzemeltetett új gyűjtőudvar, több kiskert és családi ház, illetve az említett lakótömb is. Ráadásul a városrésznek ez a reláció jelenti az egyetlen szilárd útburkolttal ellátott összeköttetést Komárommal és egyáltalán a külvilággal.

Keszegh Béla kitért a harcsási tömbházban élő nagyrészt – de nem kizárólag – roma nemzetiségű polgárokból álló lakóközösségre is, amelynek szerinte mintegy 70%-a normális életvitelt folytat.

„Van viszont egy szűkebb kör, amely nagyon problémás. Az elmúlt egy évbe keményen ráálltunk arra, hogy a nem fizetőket számonkérjük, tehát azokat, akik még a fizetési naptárat sem írták alá. Velük hosszú ideig senki sem csinált semmit. Az elmúlt időszakban rendszeresen ellenőrizzük, hogy ki lakik ott: fekete lakók ottartózkodását, a különböző vezetékek illegális lekötéseit nem engedjük meg. Aki nem odavaló, azt kirakjuk“

– fejtette ki Keszegh. Hozzátette, így sikerül egyre jobban letisztázni a helyzetet, ám ez nyilvánvalóan több időt igénylő folyamat.