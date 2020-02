2,1 millió euró jut a támogatásokra Nagyszombat megyében

A községek és a szervezetek február 14-ig juttathatják el a kérvényeiket a megyei önkormányzathoz. Egyebek mellett egészségügyi és szociális segítségnyújtásra, a kulturális, valamint a sportélet fejlesztésére, környezetvédelmi tevékenységekre, és kutatásra is kérvényezhető támogatás a megyétől. A kérvényezők idén már nemcsak papíron, hanem elektronikus formában is benyújthatják az igényüket. A megyei képviselők is oszthatnak szét támogatásokat, összesen 600 ezer euró értékben. Minden képviselő 15 ezer euró sorsáról dönthet, egy projektet legalább 500 euróval támogathatnak. A hagyományos támogatási rendszeren kívül idén is jut keret a részvételi, vagyis a participatív költségvetésen alapuló dotációkra. A megyei önkormányzat tájékoztató találkozókat tart a lehetőségekről, a héten Galántán tájékoztatták az érdeklődőket. Február elején Nagyfödémesen, Dunaszerdahelyen, Somorján, Nádszegen és Nagymegyeren várják az érdeklődőket. Kedden a nagyfödémesi kultúrházban, szerdán Dunaszerdahelyen a Vidékfejlesztési Szakközépiskolában, csütörtökön a somorjai gimnáziumban délután 5-kor kezdődik a találkozó. A participatív költségvetésből azokat a projekteket támogatják, amelyre a legtöbb lakos szavazott az adott régióban. Összesen negyedmillió eurót oszthatnak el így a helyiek az általuk leghasznosabbnak ítélt projektek között. Március 6-ig nevezhetnek a pályázók. A megye további felhívásokkal is készül, a részletekről a trnava-vuc-sk honlapon tájékozódhatnak.