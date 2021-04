World Press Photo sajtófotóverseny – Fotók és hátterek

Mad Nisse Az első ölelés című fotóján Adriana Silva da Costa Souza nővér öleli át a hónapokig tartó izolálás után először a 85 éves Rosa Luzia Lunardit a Sao Pauló-i Viva Bem idősotthonban.

„Ez az ikonikus, koronavírus-járványra utaló kép életünk rendkívüli pillanatára emlékeztet. Látom benne a kiszolgáltatottságot, a szeretetet, a veszteséget és a különválást, a pusztulást, de ami fontos, a túlélést is – mindezt egy képen. Ha az ember elég sokáig nézi, szárnyakat is látunk: a repülés és a remény szimbólumát” – fogalmazott Kevin WY Lee, a zsűri tagja. A Panos Pictures ügynökség és a Politiken című dán napilap számára készült fotó első díjat nyert a tekintélyes sajtófotóversenyen az általános hír kategóriában is. „A fotó fő üzenete az empátia. A szeretet és együttérzés” – fogalmazott a Koppenhágában élő Mad Nissen.

Az egész válogatás legborzasztóbb fotója a versenyen a második helyet szerezte meg, és szintén a pandémiát ábrázolja. Joshua Irwandi indonéz fotós április 18-án készítette a képet, amely a Covid-19 egy halálos áldozatának ágyon fekvő, műanyagba tekert testét mutatja. Lehangoló, kiábrándító kép, a durva realitás képe. A koronavírus áldozatának testét sárga műanyagba burkolták egy indonéziai kórházban, majd a kórházi nővérek műanyagot tekertek a test köré, és fertőtlenítőszerrel permetezték be, az indonéz kormányzati előírásoknak megfelelően. Ezek megkövetelik a Covid-19 áldozatainak műanyagba csomagolását és gyors eltemetését, hogy megakadályozzák a vírus terjedését. A gyászoló rokonok nem tudják megtartani a temetési szokásokat, amelyek a muszlimok számára magukban foglalják a halottak testének lemosását is.

A járvány a sajtófotóverseny környezet kategóriáját is elérte. Ebben a mezőnyben ugyanis Ralph Pace amerikai fotós képe nyert, amelyen egy kíváncsi kaliforniai oroszlánfóka úszik egy szájmaszk felé, amely a Monterey-i Breakwater búvárparadicsomban lebeg a vízben. Hanyag, nemtörődöm emberek bárhol elhajítják a használt maszkot, nem számít, hova kerül, kit veszélyeztet. A BBC becslése szerint havonta 129 milliárd eldobható arcmaszkot és 65 milliárd kidobható kesztyűt hordanak el az emberek. Az egyéni védőeszközök műanyagot tartalmaznak, és így hozzájárulnak az óceánokba kerülő évi nyolcmillió tonna műanyagszemét növeléséhez. A maszkok milliónyi mikroplasztrészecskékre bomlanak, amelyeket a halak és más állatok megesznek, és ezért a szennyeződéseket visszahordják az élelmiszerláncba, és ez potenciálisan az embereket is érintheti.

Az év fotóriportjának az olasz Antonio Faccilongo Habibi című sorozatát választotta a zsűri. A fotók izraeli börtönökben élő palesztin fogvatartottakat ábrázolnak, akik kicsempészik a spermájukat, hogy mesterséges megtermékenyítéssel alapíthassanak családot.

A World Press Photo zsűrije 4315 fotós 74 470 fényképéből választotta ki a nyolc kategória győzteseit.

(ug, MTI)