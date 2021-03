Tarolt az eladásokban a Samsung és a Xiaomi Szlovákiában

A négy listából egyértelműen látszik, hogy a szlovákiaiak elpártoltak a korábban oly népszerű Huawei gyártótól – ennek oka, hogy az amerikai–kínai kereskedelmi háború hatására az ázsiai gyártó készülékeiben már nincs Googlealkalmazás (a Google Play appbolt sem működik), így inkább egy olyan gyártó készülékét választják, amely tartalmazza ezeket az alkalmazásokat és az Android operációs rendszert. A táblázatból kiderül, hogy a Huawei helyét mára a Xiaomi veszi át Szlovákiában, a négyből három szolgáltatónál dobogós helyen áll a Xiaomi egy-egy modellje.

Az Orange ügyfelei körében februárban a Samsung Galaxy A71-es lett a befutó, a második helyen lévő Huawei meglepetés, a helyezés valószínűleg a rendkívül kedvező árnak tudható be (illetve annak, hogy azért sokan nem is értesültek a gyártó készülékeire jellemző korlátozásokról), a harmadik a Xiaomi Redmi 9. A listán az új iPhone 12-es készülékcsalád egyik modellje is felbukkan.

A Telekomnál a februári abszolút győztes a Samsung, az első három helyen egy-egy Galaxy modell végzett, sőt, a további helyekből is elvitt még hármat a koreai gyártó, így a maradék négy pozíción négy cég osztozott, egy-egy modellel.

Igazán izgalmas az O2 listája, ott is Xiaomi–Samsung párharc volt, ám egy új gyártó számára nagyon jól alakultak az eladások, a Realme egyenesen két készülékkel is felkerült a legjobbak közé. Ezen kívül még három gyártó található a listán, ez az Apple, a Motorola és a Samsung.

A 4ka-nál érdekesség, hogy az első háromba felkerült egy Apple készülék, az olcsóbb iPhone SE 2020- as kiadása, a harmadik helyet szerezte meg két Xiaomi okostelefon mögött. A tízes listára a ZTE egy készüléke is felkerült.