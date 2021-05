Ne vegye fel! Nem a bank, a csalók hívják!

Korábban is voltak már hasonló támadások (ezek a mai napig nem tűntek el), az első hullámban a Microsoft nevében telefonáltak, hogy „támogatás” jelszóval olyan, veszélyes programokat telepítsenek a gépre, amely segítségével később megszerezhették az irányítást nemcsak az áldozat számítógépe, de akár a bankszámlája felett is…

Most több szlovákiai bank is jelezte, hogy az online csalók a nevükben telefonálnak, „adategyeztetés” céljából, de olyan is előfordult, hogy különböző bankterméket kínáltak (fogyasztói hitel, lakáshitel, biztosítás stb.). A hívások szlovák számról érkeznek, és a hívó banki alkalmazottnak adja ki magát. Olyan is előfordul, hogy a kijelzőn egy technikai megoldásnak köszönhetően („spoof”) valójában a bank ügyfélszolgálatának száma (vagy akár neve, ha el van mentve a telefonban) jelenik meg, így még akkor is legyünk maximálisan óvatosak, ha a váratlan hívás a „banktól” érkezik. Ez rendkívül veszélyessé teszi az ilyen hívásokat, hiszen a fogadó fél azt hiheti, hogy valóban a banktól érkezik a hívás, így az esetleges gyanakvás, óvatosság is alábbhagy, így könnyebben kiad olyan adatokat, amelyeket nem szabadna, és amelyekkel veszélybe sodorja biztonságát, anyagi megtakarításait.

A csalók a kezdeti csevegés után olyan adatokat kérnek (belépési név, jelszó, SMS-kód, kártyaadatok stb.), amelyek megadását követően gyakorlatilag hozzáférhetnek a számlához, a bankkártyához, az ott tartott pénzhez is – figyelmeztet a rendőrég a csalások leleplezésére szolgáló közösségi oldalán.

Az egyik szlovák bank (Slovenská sporiteľňa) arról számolt be, hogy egy ügyfelüket azzal hívták a csalók, hogy egy gyanús kártyás mozgásról tájékoztassák, illetve ezt a tranzakciót ellenőrizzék. Itt is „szükség” volt az érzékeny adatok megadására, amelyekkel később a csalók visszaélve anyagi kárt okozhatnak az áldozatnak. Ez is veszélyes, hiszen egy ilyen gyanús tranzakció hírére, illetve az ijedtségre sokan azonnal és gondolkodás nélkül is megadnak olyan adatokat, amelyeket egyébként csak alapos körültekintéssel tennének meg. Egy másik bank (VÚB) pedig arról számolt be, hogy a VIAMO szolgáltatásukkal kapcsolatban keresték az ügyfeleiket, hogy megváltoztak a belépési adatok.

A hazai bankok a napokban közzétett nyilatkozatai szerint arra kérik az embereket, hogy ha a fentihez hasonló hívást kapnak, azonnal szakítsák meg azt, és hívják fel a bank ügyfélszolgálatát, ahol bejelenthetik a gyanús hívást. A bankok egyike sem kér adatokat, jelszavakat telefonon, e-mailben, így amint ilyen kérés érkezik, szinte biztos lehet benne, hogy csalók állnak a háttérben.