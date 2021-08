Most adó-visszatérítést ígérnek a csalók

A csalók most az új vámszabályokkal kapcsolatos bizonytalanságokat használják ki, hogy megszerezzék az áldozat bankkártyaadatait, majd az azon található pénzt is ellopják. - Fotó: pixabay

Újabb online csalások terjednek Szlovákiában, most az új vámszabályokat használják ki az átverésre a csalók, de olyan mail is terjed, amely adó-visszatérítést ígér – egyikre sem szabad reagálni.

Újabb online csalások terjednek Szlovákiában, most az új vámszabályokat használják ki az átverésre a csalók, de olyan mail is terjed, amely adó-visszatérítést ígér – egyikre sem szabad reagálni.

Csak pár euró, de…

Az első kísérletben ismét a Szlovák Posta nevében írnak az esetleges áldozatoknak, azzal, hogy csomagja érkezett, és meg kell fizetnie a vámkezelés díját, ami egyébként nem nagy összeg, pár eurós tétel.

Ha ránézünk az e-mailre, elég meggyőző lehet, megtalálható benne a Szlovák Posta logója, a küldemény száma, a kézbesítési idő stb. Azaz pont alkalmas arra, hogy átverje az embereket. Ám ha alaposan megnézzük a levelet, akkor látható, hogy bár feladóként a posta neve szerepel, ugyanakkor, ha megnézzük az e-mail címet, akkor már admin17@serviciosdelpeo.com cím jelenik meg. Már ebből világosnak kell lenni, hogy csalásról van szó, ám sokan ezt nem nézik meg, így tovább haladnak az olvasással. További furcsaság, hogy a megszólításként az Ahoj (Szia!) szó szerepel, ami hivatalos levélben mindenképpen furcsa lehet.

Maga az üzenet arra szólítja fel a címzettet, hogy egy fizetési kapun keresztül fizessen ki egy gyakran csekély, néhány eurós nagyságrendű összeget. Az összeg azonban az üzenet jellegétől függően változhat. Ha ezt megteszi, akkor azzal besétál a csalók csapdájába. Ez esetben ugyanis nemcsak a pár eurót veszti el, akár a teljes megtakarítását is, ha az a kártyához van kötve. Az átverés lényege ugyanis most az, hogy megszerezzék a kártyaadatokat, és azt eladják egy harmadik félnek, akik szinte azonnal lemerítik azt internetes vásárlásokkal, tranzakciókkal, úgy, hogy minimális az esélye annak, hogy a rendőrség a nyomukra bukkanjon.

A Szlovák Posta megerősítette, hogy soha nem kért hasonló adatokat, fizetéseket az ügyfeleitől. A posta csak a csomagok kézbesítésekor kéri ezeket a díjakat, azaz vagy a hivatalban, vagy pedig a címzett lakásán.

Nincs adó-visszatérítés!

A szlovákiai bankok jelezték, hogy a napokban nagyon sok olyan beadvány érkezett hozzájuk, amelyben az ügyfelek adó-visszatérítést kérnek. Az ok most is az online csalások listáján keresendő.

Az online bűnözők olyan levelekkel árasztották el a szlovákiai internetfelhasználók fiókjait, amely látszólag a pénzügyőrség (Finančná správa – FS) nevében íródott (vagyis hivatalos levélnek tűnik, logóval, aláírással, adatokkal). Az e-mail arra kéri a felhasználót, hogy töltse ki a csatolt űrlapot, hogy megkaphassák az adó-visszatérítést, e mellett ezzel egy nyereményjátékban is részt vesz. Egy másik, szintén ugyanezen minta alapján a futárszolgálatok nevében írnak, itt a csomagkézbesítéshez kérik a kitöltött űrlapot.

Anna Jamborová, a ČSOB szóvivője szerint ez egy tipikus adathalászat, amely során a bűnözők megpróbálják megszerezni az áldozat bankkártyaadatait.

„A csalók például az FS logóját használják, az e-mail tárgya pedig azt a benyomást kelti, hogy az ügyfél adó-visszatérítésre számíthat. Ez természetesen növeli az emberek érdeklődését az e-mailre való kattintás és annak megnyitása iránt. Az e-mail egy közvetlen linket tartalmaz, amelyre kattintva a csalóknak ki kell tölteniük a fizetési adatokat, beleértve a teljes kártyaszámot, érvényességet stb” – mondta Jamborová.

Jamborová szerint amellett, hogy ez egy teljesen színvonaltalan kommunikációs módszer, fontos megjegyezni, hogy ha valaki pénzt akar küldeni, akkor ahhoz a címzett számlaszámára van szüksége, nem pedig a bankkártya adataira.

Mint az adathalász csalások túlnyomó többségénél, a fent említett esetben is, amikor a csaló FS-nek adja ki magát, a feladó nem szabványos e-mail-címe már elárulja, hogy átverésről van szó. Emellett maga az űrlapra mutató link már első ránézésre sem megbízható.

A Jamborová szerint ezekben az esetekben az az elv, hogy az ilyen üzenetekre nem szabad válaszolni, és azonnal törölni kell őket, vagy át kell helyezni a spamek közé. Ideális esetben fel kell hívni a csalók által használt intézmény vagy vállalat figyelmét, hogy ismeretlenek az online térben visszaélnek a cég nevével, és átverik az embereket.

Az FS is arra kéri a lakosságot, hogy ne válaszoljanak az ilyen emailekre, ne kattintsanak a csatolt linkekre, ne töltsenek ki semmilyen kérvényt vagy űrlapot, helyette forduljanak a rendőrséghez. Az FS sem küld ilyen e-maileket a lakosságnak.