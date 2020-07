Megoldották a 20. század egyik legnagyobb rejtélyét?

1959-ben kilenc egyetemista indult túrázni az Urál-hegység északi részén Igor Gyatlov vezetésével. A túrán azonban a társaság minden egyes tagja odaveszett, ráadásul meglehetősen furcsa körülmények között. Soha nem derült ki, mi történt velük, a KGB, a földönkívüliek, de még a jetik is szóba kerültek. Az incidens azóta Gyatlov-rejtélyként vonult be a köztudatba. Az orosz ügyészség most azt állítja, hogy hatvan év után sikerült megoldaniuk a rejtélyt.