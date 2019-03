Megmentenék a liberális demokráciát az új politikai vállalkozások

A rendezvényt Tóth Csaba, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója nyitotta meg, majd maga a szerző, Josef Lentsch, a „The Innovation in Politics Institute Germany” ügyvezetője mutatta be a könyvét, melynek címe Political Entrepreneurship – How to Build a Successful Centrist Political Startup (Politikai vállalkozás – Hogyan építsünk sikeres centrista politikai startupot) – a könyv a Springer Kiadónál jelent meg idén.

Az európai politikai térképen egy új szereplő tűnt fel, a centrista politikai startup. Európa-szerte sok helyen tették fel ugyanazokat a kérdéseket: Ki, ha nem mi? Mikor, ha nem most? Az ausztriai NEOS párt egyik társalapítója a politikát olyan helyként írja le, ahol azért találkozunk, hogy megegyezzünk abban, hogyan élhetnénk jobban együtt – idézi Lentsch a könyvében. Az első fejezet a politikai vállalkozás elméletével foglalkozik, a második az európai liberális demokrácia válságáról értekezik; azok, akik a gyakorlatibb kérdésekre kíváncsiak, a harmadik fejezettel is kezdhetik a tizenegy fejezetből álló könyvet.

A szerző bevezetőjében a politika és vállalkozás mellérendelő viszonyáról beszélt, arról, hogy a politikai vállalkozások a „harmadik hullámot” jelentik. A válságban lévő liberális demokráciát sok oldalról támadják és érik kihívások. A populista és szélsőséges erők fel akarják számolni a demokratikus intézményrendszert és az egyesült Európát, például az Öt Csillag Mozgalom Olaszországban vagy az AfD Németországban. Ezzel szemben létrejöttek olyan centrista politikai vállalkozások, amelyek szintén változást akarnak, de egészen eltérő irányból. Azért döntött úgy, hogy könyvet ír ezekről az új politikai vállalkozásokról, mert nincs szakirodalom a témában, mivel egy nagyon friss jelenségről van szó, és 2014 óta, tehát a legutóbbi EP-választás óta, körülbelül száz új párt alakult. Ezek közül néhány nagyon sikeres lett. Franciaországban az En Marche! adja a köztársasági elnököt, és többséget szerzett a Nemzetgyűlésben, Szlovákiában a Progresszív Szlovákia elérte, hogy a jelöltje lett Pozsony polgármestere, és néhány nap múlva az elnökválasztáson is diadalmaskodhat, a jelöltjük, Zuzana Čaputová az első fordulót magabiztosan megnyerte. Ausztriában Lentsch pártja, a NEOS bejutott a parlamentbe, Spanyolországban pedig a Ciudadanos, s vannak másutt is részsikerek, például Magyarországon a Momentum Mozgalom az új politikai generáció.

A szerző különböző országok, a szervezetben eltérő helyet elfoglaló politikusaival, egész pontosan 45-tel készített interjút, hogy megértse, milyen hasonlóságok és működési elvek vannak az egyes politikai startupokban. Az egyik legfontosabb szabály, hogy meg kell érteni a rendszert, amelyet meg akarunk változtatni, ez elég időigényes, sokszor évekig tart. A második fontos lépés, hogy legyen víziója a szervezetnek, a centrista új pártokat az különbözteti meg a populistáktól, hogy konstruktív kritikával élnek. Továbbá nem elég megfogalmazni és leírni egy manifesztumot, hanem be kell vonni, meg kell szólítani az embereket – magyarázta Lentsch, akinek a pártja, a NEOS úgy döntött, a legtranszparensebb párt lesz Ausztriában, minden egyes eurócent nyomon követhető online. A kampányban pontosan kell tudni, hány szavazóra és mennyi pénzre van szükség. A siker elérése után, például, ha bejut a parlamentbe a párt, új kihívásoknak kell megfelelni, ebben a stádiumban is követnek el hibákat a startupok, fontos, hogy tanuljanak a kudarcból is. A szerző kiemelte, a politikai startupok segíthetnek a demokráciát „felfrissíteni”, innovatív ökoszisztémát hozhatnak létre.

A könyvbemutatót követő kerekasztal-beszélgetés egyik résztvevője, Donáth Anna Júlia, a Momentum Mozgalom alelnöke úgy látja, a könyv nekik, a mozgalmak szervezőinek íródott, mert sokat tanult a könyvből, a korábbi hibáikat is jobban érti a könyv elolvasása után. Simó György, startup befektető, a Day One Capital ügyvezetője és a „régi” Origó egyik alapítója hangsúlyozta, hogy a startupok nagyon erősen összekapcsolódnak a technológiával, és ezen a területen a populista startupok egy lépéssel a többiek előtt járnak. A beszélgetés moderátora, Mikecz Dániel, a Republikon Intézet kutatója fölvetette, vajon létezik-e általános recept, ami a helyi különbségek ellenére is átvehető és alkalmazható. Talán ez volt az egyetlen olyan kérdés, amelyre mindenki hasonló választ adott: nem létezik ilyen recept.

Lentsch úgy véli, a politikai vállalkozók segíthetnek a válságban lévő liberális demokrácia formálásában, s könyve hasznos bédekker a politikai startupok építőinek. A vállalkozói politikaformálás eszközeinek és módszertanának az ismertetése gyakorló és kezdő politikusoknak is ajánlott olvasmány.