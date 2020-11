Már az online piactereken is hemzsegnek a csalók

Idén a karácsonyi nagybevásárlást várhatóan még többen intézik az internetes boltokban, még olyanok is, akik eddig jellemzően hagyományos üzletekben szerezték be az ajándékokat.

Ám nemcsak a kereskedők, de az internetes bűnözők számára is ez a főszezon, ilyenkor lehet a legtöbbet csalni, lopni, átverni. Ha nem figyel, akár ön is köztük lehet, ezért most egy példa segítségével felhívjuk a figyelmét egy jellemző támadási módszerre, de azt is eláruljuk, milyen védekezés lehet a leghatékonyabb.

Az utóbbi időkben az online piactereken is megjelentek a csalók, akik különböző átverésekkel, csalási kísérletekkel próbálják becsapni azokat, akik olcsón szeretnének megvásárolni egy-egy használt tárgyat, vagy szeretnének eladni valamit, amire már nincs szükségük. Jellemzően csak pár tíz eurós tételekről van szó, így nem meglepő a csalók támadása – arra számítanak, hogy ilyen összegeknél az eladók és a vásárlók sem figyelnek annyira, könnyen át lehet őket verni. Sajnos, sok esetben igazuk van.

A szlovák rendőrség egy újabb csalási kísérletről számolt be, sok tanulsága van a történetnek. Egy hölgy el szeretett volna adni egy (10 euró értékű) állványt egy népszerű online piactéren. Jelentkezett is nála egy Stanislav Peanberg nevű felhasználó, aki azt mondta, megvásárolja. A fura, tört szlováksággal fogalmazott üzenetváltásban azt mondta, küldi a pénzt egy futárszolgálat segítségével, ám előtte egy linkre kattintva (ez úgy nézett ki, mintha a futárszolgálat online felülete lett volna, ám ha fizetett volna, akkor valójában az egy számítógépes játékboltban vásárolt termékek árát egyenlítette volna ki) fizesse ki az 50 eurós díjat (ez állítása szerint biztosítási díj a futárszolgálatnál), ezt azonnal vissza is fizeti a vásárló – a futár hozza a borítékban a pénzt, amikor jön az áruért. Ezt az összeget „már el is küldte”. Ám amikor az eladó ezt elutasította, akkor hirtelen üzletszabályzat megsértésével vádolta az eladót és bírósági ügyet, valamint 75 000 eurós (!) büntetést helyezett kilátásba.

A rendőrség nyilvánosságra hozta a beszélgetést, így könnyen megfigyelhetjük a figyelmeztető jeleket. Az első, ami mindenképpen gyanakvásra ad okot, hogy az üzenetek sokszor tele vannak hibával, ebből látszik, hogy az egész párbeszéd külföldről van irányítva, a Google-fordító segítségével. A második az irrealitás: ugyan miért kellene egy 10 eurós tárgy szállításáért 50 eurós biztosítást fizetni? A harmadik, hogy a vevő azt kérte, az eladó kattintson a linkre, ott tud(na) fizetni – ha ilyet kérnek, azonnal szakítsa meg a beszélgetést, hiszen biztosan csalók akarják átverni. A negyedik a logikátlanság: sok hirdetésre külföldről jelentkeznek – akármilyen apróság is az eladni kívánt tárgy –, ami szintén gyanakvásra ad okot. Ez utóbbival a mobiltelefonos hirdetéseknél is sokszor találkozni, egy magyarul feladott hirdetésre angolul reagálnak, pl. „Írországból”, hogy nekik pont a mi készülékünk kell – csak küldjük el, és ő „máris utal”. Ugyan miért pont a mi mobiltelefonunk kell neki? Ott is kapható ilyen, és nehezen hihető, hogy aki – külföldről – bármit is venni szeretne, az magyar vagy éppen szlovák hirdetéseket böngész. A fenti esetben a 75 ezer eurós büntetést már kommentálni sem kell…

Ha ön is venne, vagy eladna valamit ilyen online piactéren, akkor legyen mindig résen. Ha a fenti gyanús jelek egyikét is észleli, akkor azonnal fejezze be a kommunikációt, ha nem akar csalók csapdájába esni.