Ki miatt drágulhat a kenyér?

„Ha a parlament a közeljövőben nem hagyja jóvá az élelmiszer-termelőknek nyújtott járulékkedvezmény meghosszabbítását, az a fogyasztói árakat is befolyásolhatja, vagyis a vásárlók újabb drágulással számolhatnak” – mondta el lapunknak Milan Lapšanský, a Szlovákiai Pékek, Cukrászok és Tésztagyártók Szövetségének (SZPCC) az igazgatótanácsi elnöke, emlékeztetve arra, hogy az említett kedvezmény csak január végéig érvényes. Az idei év elejétől ráadásul jelentős mértékben emelkedtek a munkaerőköltségeik is. „A minimálbér emelésével együtt nőtt az éjszakai, hétvégi és ünnepnapi munkavégzésért fizetendő bérpótlék is, márpedig ezek a pékek munkaidejének csaknem a 80%-ára vonatkoznak” – állítja Lapšanský.

Az élelmiszer-termelők és mezőgazdasági vállalkozások járulékmentességének 2024. június végéig történő meghosszabbítását a kormány már a január 10-ei ülésén jóváhagyta. Az említett munkáltatók járulékmentességét lehetővé tevő társadalombiztosítási törvény módosítása a kormány javaslata szerint február 1-én lépett volna hatályba. A parlamenti obstrukciók miatt azonban szinte már biztos, hogy kifutnak az időből.

„A pékségek már eleve munkaerőhiánnyal küzdenek, és ha most még az említett kedvezményt is megvonják tőlük, az tovább ront a helyzetükön. A parlamenti képviselők halogatása miatt a fogyasztóknak így nem csupán drágulásra, hanem az ellátás akadozására is fel kellene készülniük. A parlamenti képviselőket is a mi adóinkból fizetik, ezért felszólítjuk őket, hogy haladéktalanul fogadják el a számunkra kulcsfontosságú törvényeket, amelyek munkavállalók tízezreit és szlovákiai fogyasztók millióit érintik” – figyelmeztet a sütőipari szakmai szövetség vezetője. Szerinte a pékek nem szeretnék emelni az eladási áraikat, ám ha a parlamenti képviselők erre rákényszerítik őket, kénytelenek lesznek lépni. Lapšanský szerint a lakosságnak tisztában kellene lennie azzal, hogy ezért valójában ki is a felelős.