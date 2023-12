Karácsonykor átsuhant az angyal

Már régebben azt panaszoltad, hogy az életben kétféle gonddal szembesül a z e mber: v an, a mit meg kell oldani, és van olyasmi, amit „csupán” túl kell élni. Neked miből jutott több?

Amit túl kell élni. Komáromban 1973-ban, a Menyasszony című darabban Konrád József volt az első színházi rendezőm, és a szezon elején még csak meglátott a színpadon, ő már akkor mosolyogva azt mondta: milyen széles a vállad, sok mindent fog elbírni. Hazudnék, ha tagadnám, hogy mennyire igaza volt. Bár akik mellettem megélték ezeket a zuhanásaimat, ők a megmondhatói, hogy azokból megerősödve jövök ki. Olyan ez, mint a tengerparti sziklának vágódó hullám. Szétzúzódik apró cserepekre, ám az a csöpp is része marad a tengernek! Én is csak egy csepp lehetek a „tengerből”, de legyek képes meglátni magamat abban a cseppben. Valószínű, hogy ez több energiába kerül az egyébként szükségesnél, mégsem szabad sajnálni rá a lelkierőt. Még úgy sem, ha túl a hetvenen azért érzem, hogy már én is beálltam abba a végtelen sorba... Antigoné mondja egy helyütt: szeretni születtem. Amíg élek, az én mondatom is ez!

Antigoné igazánál maradva az egész mondat: nem gyűlöletre, szeretni születtem.

Igen, és talán ezért nem veszítettem el sohasem a szeretetnek azt a bennem máig élő érzetét, amit még otthon a szüleimtől kaptam. Ez a forrása annak, ha önbizalmat keresek vagy kerestem magamban. Hiszen ha gyűlölettel nem is, de irigységgel szembesültem a színházban. Ami ha sokszor előfordul, sok apró szúrást ejt az ember lelkén. Amikor például a komoly tüdőasztmából úgy-ahogy fölépülve visszatértem a társulathoz, arcok helyett inkább csak hátakat láttam. A szerepeimet átvették mások, talán nem is örültek, hogy visszajöhettem.

Pedig ötven éve, 1973-ban friss diplomával és fiatal színésznőként örömmel tudtál betoppanni a Magyar Területi Színházba. Szolgálatnak is tekintetted, hogy Komáromba szegődtél?

Ha most visszanézek, nem kellett volna annyira magyarnak lennem. A nyitrai színház élénken érdeklődött irántam. A színjátszás nekem sosem volt elsődlegesen szolgálat, hanem játék! Később meg terápia. Ott tudtam minden tekintetben megvalósítani önmagamat. A művészetnek ez az a közvetítési módja, amiben én kiteljesedhettem.

Az a színésztípus vagy, aki beviszi a saját életét a színpadra?

Értsd, ahogy akarod, de ha megvan hozzá a tehetséged, a színpadon eladhatsz mindent. Csalódást, napi gondot, szerelmet. Mert játék. Nekem a színészet ezért volt terápiás eszköz. Én színésznőként voltam a helyemen, mert játszhattam, és ez egyensúlyt is jelentett az életemben. Élt bennem az a belső jó érzés, ami semmivel sem összehasonlítható, ha az ember azt csinálja, amitől boldog. Természetesen önmagával kapcsolatban ezt a megelégedést a színpadon csak kivételes esetekben érzi.

Boncolgató, elemző típus vagy? Hosszan gondolkodó azon, mit, miért és hogyan csinál?

Igen. Ha analitikus alkat nem is, de általában úgy vagyok nyugodt, ha lélekben érzem, hogy az adott dolog működni fog. És a megérzéseimre is hallgatni tudok.

Megrázott, amikor huszonhét évesen rád tört a hamar idültté vált asztma?

Nehéz helyzetbe kerültem, mert szörnyű rohamaim voltak. Néha tényleg azt hittem, hogy végem van. Csak hosszadalmas lábadozás után állhattam újra színpadra.