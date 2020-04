Jelezze a szolgáltatónak, ha nem tudja fizetni a telefonszámlát!

A mostani válság hatásai miatt egyre többeknek okozhat gondot a számlák – köztük a mobilkommunikációs szolgáltatások díjainak – fizetése. Legyen szó egyéni ügyfelekről, vagy cégekről – ez utóbbiak közül is nagyon sokan már hetek óta bevétel nélkül próbálnak túlélni. Vannak, akik csak késve fizetnek, de olyanok is, akik egyáltalán nem tudnak fizetni.

A mostani válság hatásai miatt egyre többeknek okozhat gondot a számlák – köztük a mobilkommunikációs szolgáltatások díjainak – fizetése. Legyen szó egyéni ügyfelekről, vagy cégekről – ez utóbbiak közül is nagyon sokan már hetek óta bevétel nélkül próbálnak túlélni. Vannak, akik csak késve fizetnek, de olyanok is, akik egyáltalán nem tudnak fizetni.

Megkérdeztük a hazai szolgáltatókat, hogy milyen lehetőségeket kínálnak az ügyfeleknek, akiknek gondjuk akad a – határidőre való – fizetéssel.

„Megértjük, hogy ez a komplikált helyzet sok ember számára anyagi nehézséget okoz, ami a számlafizetéseknél is megmutatkozhat. Ugyanakkor arra kérjük ügyfeleinket, hogy akinek gondot okoz a számla kiegyenlítése, az vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal (0905 905 905), ahol munkatársainkkal egy mindkét fél számára előnyös megoldást találunk”

– mondta lapunknak Alexandra Piskunová.

Az Orange szóvivője elmondta azt is, hogy ebben a helyzetben minden esetet külön kezelnek, de a fő cél, hogy biztosítva legyen ügyfél (távközlési) kapcsolata. „A 4ka mindig igyekszik maximálisan megfelelni ügyfelei igényeinek, éppen ezért áprilisban a fizetési késedelmek esetén egyedileg kezelünk minden egyes esetet” – tájékoztatta lapunkat Matúš Benčík. A 4ka szóvivője hozzátette: adott esetben akár a fizetési felszólítási folyamatot is elhalasztják.

Hasonló állásponton van a Telekom is, az ügyfelek a Magenta szolgáltatónál is az telefonos ügyfélszolgálaton (0800 123 456) jelezhetik, hogy problémát jelent a fizetési határidő betartása, vagy a számla kiegyenlítése. „Minden esetet egyedileg kezelünk, figyelembe véve az ügyfél konkrét helyzetét, így akár fizetési halasztást vagy részletfizetési lehetőséget is kaphat” – tájékoztatta lapunkat Michal Korec, a Telekom szóvivője.

Az O2 arról tájékoztatott, hogy tisztában van a helyzettel, és az abból fakadó nehézségekkel, ugyanakkor hozzáteszi, továbbra is – korlátozások nélkül – biztosítja ügyfelei számára a szolgáltatásokat. „Sőt, számos programot, extra lehetőséget ingyen kínálunk ügyfeleinknek” – mondta lapunknak Tereza Molnár. Az O2 szóvivője hozzátette: hogy akinek nehézségei vannak, ő az aktuális lehetőségeihez igazíthatja a tarifacsomagját – ha az előfizetést támogatott készülék nélkül vásárolta.

A televíziós szolgáltatásoknál is hasonló a helyzet, a piacvezető Digi Slovakia is azt javasolja, hogy ha már biztosak abban, hogy nem tudják fizetni a számlát, akkor azt jelezzék egy webes adatlapon vagy az ügyfélszolgálaton (0850 211 112). „Ebben a helyzetben a legjobb, ha az ügyfelek azonnal kapcsolatba lépnek velünk, hogy időben reagálhassunk az anyagi helyzetükre, és részletfizetési lehetőséggel orvosoljuk a problémát” – mondta Peter Schuchmann, a Digi marketingmenedzsere.

Ahogy tehát a fenti állásfoglalásokból is kiderül, ha valakinek problémát okoz a számlák fizetése, vagy a határidő betartása, akkor a legjobb, amit tehet, hogy erről azonnal tájékoztatja a szolgáltatót – ez érvényes a legtöbb, hazánkban működő távközlési operátorokra is –, hogy együtt megoldást találjanak a helyzetre. A legrosszabb, amit tehet, ha nem fizet, és nem lép kapcsolatba a szolgáltatóval, ez esetben ugyanis számítani lehet arra, hogy az automatikus rendszerek késedelmi díjat számolnak fel, adott esetben a korlátozhatják is a szolgáltatást.