Így válnak a milliárdosok

Rekordot döntött pár nappal ezelőtt több mint 35 milliárd dolláros válásával Jeff Bezos, az Amazon alapítója, a világ leggazdagabb embere – számolt be róla a BBC News.

Rekordot döntött pár nappal ezelőtt több mint 35 milliárd dolláros válásával Jeff Bezos, az Amazon alapítója, a világ leggazdagabb embere – számolt be róla a BBC News.

MacKenzie Bezos, a volt feleség megtartja az online kereskedőóriás részvényeinek 4 százalékát, valamint a megállapodás szerint kapott 35,6 milliárd dollárt. A részvények önmagukban is a világ 3. leggazdagabb asszonyává tették.

Az Amazont Jeff Bezos Seattle-ben alapította 1994-ben, egy évvel a házasságkötés után. MacKenzie volt a cég egyik első alkalmazottja, ő végezte a könyvelést az első évben. A válás körüli pénzügyi megállapodás további részletei nem ismeretesek. A volt házastársak pozitívan írtak egymásról a Twitteren.

Az 55 éves Jeff és a 48 éves Mac­Kenzie 1993-ban esküdtek meg, négy gyerekük született.

A volt feleség egy hónapja regisztrált a mikroblogon, s bejegyzésében azt írta, „hálás Jeffnek, hogy befejeződött a válási procedúra”, melynek során „kölcsönösen támogatták egymást”.

Bezos tweetje szerint hálás minden barátjának és családtagjának, legfőképp MacKenzie-nek, hogy mellette álltak. „Okos, ötletes és szeretetteljes, akitől a jövőben is mindig tanulni fogok” – írta volt feleségéről.

MacKenzie Bezos sikeres regényíró, két könyve jelent meg. A válást januárban jelentette be a pár.

Bezosék gyorsan lebonyolították a válást, pedig a leggazdagabbak pereskedése általában igen hosszadalmas és drága mulatság. Bezoséknál állítólag semmiféle huzavona, botrány nem játszódott le a válás hátterében, az Amazon alapítója 110 milliárd dollárjával továbbra is a világ leggazdagabb embere, exneje pedig a kapott pénzzel a világ 3. leggazdagabb asszonya és a földkerekség 26. leggazdagabb embere lett – írta a Forbes magazin.

A korábbi válásrekordot – 3,8 milliárd dollárral – 1999-ben állította fel Alec Wildenstein és felesége, Jocelyn, aki rémes arcplasztikai műtéteiről híresült el, és macskanőként emlegetik. Manapság már ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt, elfogyott a pénze, egyesek szerint rokonoknál, ismerősöknél él. A milliárdos műkereskedő férjétől kapott milliókat a válás óta eltelt 20 év alatt sikerült elszórnia.

2017-ben Sue Gross távozott 1,3 milliárd dollárral volt férje, Bill Gross amerikai kötvénykirály, egykori Pimco-vezér életéből. A válás a bulvársajtó nagy örömére meglehetősen zajosan, olykor tragikomikusan zajlott. Bill egyszer annyira begurult, hogy egy büdösítő sprével fújta be az asszony egész házát. Azért Sue Gross sem az a visszahúzódó nő, akinek legfőbb erénye a szerénység. Válásakor neki ítélték Pablo Picasso festményét, amely évekig a házaspár hálószobájának falán lógott. A New York Post szerint a pár 2006-ban vette meg a Le Repos című képet, s a váláskor pénzfeldobással döntöttek arról, kié lesz az értékes mű. Sue volt a nyertes – bár akkor már rég a tulajdonában volt a kép. A ravasz asszony ugyanis – aki tehetséges festő – saját Picasso-másolatát akasztotta a hálószobafalra, az eredetit pedig elrejtette. Erről Bill csak akkor szerzett tudomást, amikor a vélt Picasso-kép értékét szerette volna felbecsültetni egy szakértővel. Piscasso 1932-ben festett képét a furfangos Sue végül egy árverésre vitte, és 36 920 500 dollárt zsebelt be érte.

Las Vegas királya és királynője, a kaszinóóriás Wynn Resorts társalapítói, Stephen és Elaine Wynn 2010-ben váltak el másodszor. A cég két luxuskaszinó-hotelt működtet a városban, egy harmadik pedig építés alatt áll. A vállalatnak emellett két kaszinója van Makaón. Vagyonukat 1,5 milliárd dollárra becsülték. A megállapodás szerint Elaine, aki 2002-től a Wynn Resorts elnökségének tagja, a válás után 11 millió részvényt kapott kb. 795 millió dollár értékben. Steve Wynn, miután szexuális zaklatással vádolták meg, tavaly lemondott a Wynn Resorts elnök-vezérigazgatói posztjáról, és állítólag összes részvényét eladta. Elaine pedig most 2 milliárd dollár értékben a Wynn Resorts legnagyobb részvényese. A 77 éves milliárdos korábban az amerikai Republikánus Országos Bizottság (RNC), a Republikánus Párt vezető testülete pénzügyi igazgatója is volt, a szexbotrány miatt erről a tisztségéről is kénytelen volt lemondani.

A kaszinókirály zaklatási ügyeiről a Wall Street Journal tudósított. Az amerikai gazdasági napilap Wynn több mint egy tucat munkatársával készített interjút, és rábukkant bírósági dokumentumokra is, amelyek szerint a milliárdos 7,5 millió dollárt fizetett egy manikűrösnek, akit szexuális együttlétre kényszerített. Wynn állítólag masszőzöket is zaklatott. A milliárdos ostobaságnak nevezte és visszautasította a vádakat, és azt állította, hogy elvált felesége bosszúhadjáratának részei. Elaine Wynn tagadta ezt.

Roman Abramovics és Dása Zsu­kova tíz év után 2017-ben hozta meg a döntést, hogy elválnak. Amikor 2006-ban Abramovics elhagyta második feleségét, Irinát Dása Zsukova miatt, az asszony 300 millió dollárt, a mágnás jelenleg 13,2 milliárdos vagyonának alig 1,6 százalékát kapta meg egy angliai ingatlannal, egy jachttal és egy magánrepülőgéppel együtt. Abramovics a világ 107. leggazdagabb embere, övé egyebek mellett a Chelsea brit futballcsapat. Volt miből kifizetnie Dását. Bár az orosz oligarcha becsült vagyonának felosztásáról nem derültek ki részletek, szinte biztos, hogy a világ egy újabb milliárdossal gazdagodhatott. Abramovicsnak eddig három felesége volt, közülük az utóbbi kettőnek összesen 7 gyereket nemzett. Most úgy látszik, új nő van a láthatáron… (MTI, ug)