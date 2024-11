Hamarosan jelentősen változik a Google-térkép

Csak idő kérdése volt, de a Google végül meglépte: felvértezte a Google-térképet a cég mesterséges intelligenciájával (MI), a Geminivel. Ennek köszönhetően rögtön két új funkcióval is bővült a szolgáltatás. A vállalat közlése szerint az MI-nek köszönhetően a jövőben sokkal könnyebb lesz megtervezni a kikapcsolódást, ha valaki szeretne kimozdulni otthonról.

A felhasználók megkérdezhetik a térképet, hogy milyen helyeket tudna ajánlani ehhez az adott városban a barátokkal, amire válaszul a Gemini által összeállított listát kapja meg az illető. Ebben megtalálni minden fontos információt – például árak, nyitvatartás –, de a parancs módosításával változtatni is lehet a keresési feltételeken. Mindemellett „beszélgetni” is lehet a Google-térképpel: az adott hellyel kapcsolatban képes lesz olyan kérdésekre válaszolni, minthogy van-e ott parkoló vagy épp a kültéren is le lehet-e ülni. Ez utóbbi télen talán kevésbé releváns. A megoldás viszont kiváltja azt, hogy a felhasználónak végig kelljen görgetni a hely információs adatlapját.

A megoldást az androidos felhasználók, valamint az iPhone-osok is megkapják, ám egyelőre csak az amerikai felhasználók próbálhatják azt ki. A világ más részein később tervezi a Google a bevezetést, ugyanakkor a cég azt is elárulta, hogy az ilyen összefoglalók a következő hónapokban a keresőben is megjelennek majd.

Mivel a Google-térképet sokan navigációra használják, így természetesen ezen a téren is okosodott a szolgáltatás. Az MI mostantól az úti cél kiválasztása után automatikus összefoglalót készít arról, hogy milyen érdekes látnivalók vannak az adott útvonalon, így azokat nem kell egyesével kikeresgetni. Emellett tájékoztatást is ad a szolgáltatás a sávlezárásokról, a vezetést nehezítő tényezőkről – például heves esőzések vagy köd.

(hvg.hu)