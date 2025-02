Tizenhat defibrillátorral bővült Kassa megye az elmúlt egy évben

„Csak 2024 második felében a mobil defibrillátorokra öt alkalommal volt szükség, mégpedig Gömörhosszúszón (Dlhá Ves), Herlányban (Herľany), Sajórédén (Rejdová), Vereshegyen (Poráč) és a tőketerebesi járásbeli Abarán” – tolmácsolta lapunknak Rastislav Trnka, a KSK elnökének nyilatkozatát Katarína Strojná megyei szóvivő, majd azt is megjegyezte, hogy az egész év során összesen 14 alkalommal kerültek bevetésre a megyei AED-eszközök.

A KSK feljegyzései szerint tavaly 16 hordozható elsősegélynyújtó készülékkel bővült a megye, melyeknek köszönhetően már a kisebb falvakba és városokba is eljutnak az életmentésre alkalmas készülékek. „Ezeket a kicsi, de rendkívül nagy teljesítményű készülékeket olyan közterületeken helyezték el, ahol a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhetőek. Elsősorban olyan településeken kerültek beszerelésre, ahol általában önkéntes tűzoltók vannak, és szükség esetén gyorsan át tudják vinni a defibrillátort a szomszédos településekre” – tájékoztatott a megyei hivatal.

A KSK-n keresztül 2020 óta összesen 42 defibrillátorral bővült a rendszer. Mindezek a defibrillátorok már szerepelnek a hivatalos országos adatbázisban, az interneten pedig egy térkép is elérhető a Szlovákia-szerte található AED-ekről az https://155.sk/mapa-aed/ hivatkozáson át.

Ne kelljen használni

Ahogy azt az interneten fellelhető interaktív térkép is jól mutatja, nem csak a megyében, de az országban is folyamatosan bővül az életmentő berendezések listája. Míg csak Kassán (melynek jelenleg közel 250 000 lakosa van - a szerk. megj.) több tucatnyi ilyen berendezése van valamennyi városrésze számos pontjában, addig a Rozsnyói, a Kassa-vidéki, a Tőketerebesi és a Nagymihályi járás valamennyi településének tetemes részében is van már legalább egy ilyen készülék. Rozsnyón legalább hét ilyen berendezés van, Szádelőben kettő, Csécsen, Buzitán egy, és hasonló a helyzet az ország legkeletibb csücske iránya felé haladva is: Nagytoronyán, Borsiban, Bodrogszerdahelyen, Nagygéresben, Tiszacsernyőben, Bélyben és Zétényben is van legalább egy darab.

A megyei lista azonban nem ad teljesen pontos képet, mert vannak olyan települések is, amelyek az érvényben lévő jogszabályok értelmében – mely szerint az 500 lakosnál népesebb településeken legalább egy berendezést el kell helyezni – önerőből szereztek be ilyen életmentő készüléket. Ide tartozik például Királyhelmec vagy Kistárkány is, ahol az előző hónapokban szereztek be mobil AED-ket.

„Bár ezeknek a berendezéseknek a bebiztosítását egy bizonyos ideje törvény írja elő, én azt hiszem, hogy mi egyébként is vettünk volna egyet. A mi esetünkben egy kisebb, valamivel olcsóbb defibrillátorról van szó. A berendezést a községi hivatal falán helyzetük el, szükség esetén pedig a mellette található dobozka ablakát kell betörni, melyben a kinyitásához szükséges kulcs van elhelyezve. Reméljük, hogy soha nem lesz rá szükség, de mindenkit arra bíztatok, hogy ne habozzanak használni, hiszen az időben történő beavatkozás életeket menthet”

– mondta korábban az Új Szónak Bálint Csilla, Kistárkány polgármestere.