Ezek az okostelefonok fogytak a legjobban

A három hazai szolgáltató eladási adataiból megtudhatjuk, mely készülékek voltak a legkelendőbben augusztus hónapban Szlovákiában. A listákat böngészve kiderül, hogy továbbra is a Samsung és a Huawei olcsóbb okostelefonjai a legnépszerűbbek.

Az Orange ügyfelei körében a Huawei P30 Lite készülék volt a legkelendőbb, a második helyen szintén egy Huawei, az Y6 2019-es modell végzett, míg a harmadik a Samsung Galaxy A40. A további sorrend: 4. Samsung Galaxy A50; 5. Samsung Galaxy A20e; 6. Huawei P30; 7. Huawei P Smart 2019; 8. Apple iPhone Xr (64GB); 9. Huawei P30 Pro; 10. Samsung Galaxy A70.

A Telekomnál csak három gyártó tudott bekerülni az első tízbe, ez a Huawei, a Samsung és az Alcatel. A top 10-es lista így néz ki a Telekom eladási adatai alapján: 1. Samsung Galaxy A20e; 2. Huawei P Smart 2019; 3. Huawei P30 Lite; 4. Samsung Galaxy A50; 5. Huawei Y6 2019; 6. Samsung Galaxy A40; 7. Huawei Mate 20 Lite; 8. Samsung Galaxy S10; 9. Alcatel 1X 2019; 10. Alcatel 2008.

Az O2-nél is a Huawei P30 Lite volt a legnépszerűbb készülék, a második helyen egy szintén kínai gyártó, a Xiaomi Redmi Note 7 modellje végzett, míg a harmadik a Samsung A20e. A további sorrend: 4. Samsung A40; 5. Motorola One Vision; 6. Samsung A50; 7. Honor 8S; 8. Motorola One Lite; 9. Samsung A70; 10. Huawei P Smart 2019.