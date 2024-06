Ez napjaink 5 leggyakoribb kibercsalása

A második helyen említjük a remélhetőleg már mindenki által ismert telefonos banki csalásokat. A magát a bank ügyintézőjeként bemutatkozó illető tájékoztat minket, hogy illetéktelenek éppen vásárlásokat kezdeményeztek a számlánk terhére. Felajánlja a segítségét, ehhez viszont „egyeztetésre” kéri be az összes személyes, valamint banki adatunkat arra hivatkozva, hogy megvédjék az ügyfél bankszámláját. Az is megtörténhet, hogy felajánlanak egy ismeretlen, úgynevezett „biztonsági számlaszámot”, és azt kérik, ideiglenesen utaljuk gyorsan át oda a pénzünket. De az is gyakori, hogy a megijesztett áldozattal feltelepíttetnek a mobilra, tabletre, számítógépre egy olyan távmenedzsment szoftvert (pl. AnyDesk, Teamviewer), amelynek segítségével a bűnözők teljes távoli eléréshez jutnak, és onnan minden szükséges személyes és banki adatot, aláírási címpéldányt, beszkennelt igazolvány fotókat, hivatalos iratokat is el tudnak lopni. Mivel itt az ügyfelek hibáznak, a bankok nem térítik meg a kárt.