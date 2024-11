Hackerek juthattak be a Védelmi Beszerzési Ügynökséghez, magyarországi katonai titkok szivárogtak ki

Szerdán este Frész Ferenc informatikai biztonsági szakértő írta meg személyes Facebook-oldalán, hogy az INC Ransomware csoport megtámadta, letöltötte és titkosította a Védelmi Beszerzési Ügynökség teljes fájlszervertartalmát, és abból az derül ki, hogy 2025-re teljes beszerzési stop van érvényben – számolt be a Magyar Hang.

A portál megtalálta a hackercsoport oldalát, ahol az látszik: ötmillió dollárt kérnek a magyar állami hatóságtól, és a kérésük nyomatékosítására már publikáltak több tucat képernyőfelvételt egyrészt azokról a számítógépes könyvtárakról, amelyekhez hozzájutottak, de konkrét e-maileket, könyvelési anyagokat, katonai beszerzési listákat, beruházási terveket és az ország katonai képességeit taglaló – nem nyilvános – anyagokat is közzétettek. A bejegyzés november 6-án került ki az oldalukra.

Az INC Ransom egy ötödik generációs zsarolóvírussal támadó nemzetközi csoport – főként amerikai és európai nagyvállalatokra mennek, kormányzati szervek informatikai rendszereinek feltörésével próbálkoznak. Úgy működnek, hogy egy már létező sérülékenységen keresztül bejuttatják rosszindulatú malware szoftvereiket a megtámadott szervezet rendszerébe. A program ezután elindul, feltérképezi a belső hálózatot, a fájlszervereket, és azokat titkosítja – de előtte le is tölti a hackerek részére. Ezután az áldozatot megzsarolják. Ha nem fizet, előbb nyilvánosságra hozzák a betörés tényét, és ha akkor sem, elkezdik szivárogtatni az anyagokat – ebben a fázisban vannak most éppen a Védelmi Beszerzési Ügynökséggel.