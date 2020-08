Csalás: Ne dőljön be ezeknek a „nyereményeknek” a Facebookon!

Az utóbbi hetekben nagyon sok csaló oldal jelent meg a Facebookon, lokalizálva a szlovákiai felhasználókra. Ismert üzletemberek, sportolók, tévébemondók, sőt, még Zuzana Čaputová köztársasági elnök fényképét is felhasználták, hogy hihetőbbnek tűnjön az átverés. Ám a nagy pénzeső helyett érzékeny adatokat csalnak ki az áldozatoktól, illetve rosszabb esetben ellopják a pénzüket, vagy akár zsarolásra használják a megszerzett információkat, intim képeket.

A rendőrség Hoax-csalás nevű Facebook-oldalán szinte naponta mutat meg újabb oldalakat, amelyek ilyen módon verik át a gyanútlan felhasználókat. Az emberek pedig sok esetben be is dőlnek a gyors pénzszerzési lehetőségnek, sőt, még meg is osztják az ismerősök között az oldalt. Ezért is lehetséges, hogy szinte minden ilyen átverős oldal napokon belül többezres, néhány esetben tízezres megosztást is szerzett. Legutóbb egy versenyben több százezres „nyereménnyel” kecsegtettek, miután az áldozat kitölti az adatlapot. A „nyeremény” 100–900 ezer euró (!) között mozog, annak függvényében, hogy mi az áldozat nevének első betűje… Ám a linkre kattintva a bűnözők megszerezhetik a felhasználó érzékeny adatait, átvehetik az irányítást a gépe felett, sőt, akár még a bankszámlájához is hozzáférhetnek – figyelmeztet a rendőrség. Egy másik ilyen csaló oldal azt ígéri, hogy napokon belül sok száz, akár sok ezer eurót lehet könnyen keresni. Ha valaki rákattint a bejegyzésben található linkre (amely a D3954K8D8W. GSBBLJG. XYZ címre mutat – már ez is gyanús lehet a tapasztaltabb felhasználóknak), akkor egy vírus települ a gépre, amely ellopja az adatokat, a felhasználóneveket, jelszavakat, és így akár a bankkártyaadatokhoz is hozzáférhet, ami azt is jelenti, hogy könnyedén ellophatják az áldozat pénzét. Ezenkívül egy újabb, kifinomult módszert is bevet: ha valaki rákattint a posztra, akkor annak nevében, a Facebook-ismerősei számára továbbítja a bejegyzést, mellé egy rendkívül pozitív véleményt „ír” róla, illetve a gyors meggazdagodási lehetőségről, arra buzdítva az ismerősöket, hogy ők is kattintsanak rá. Erről azonban az átvert felhasználó mit sem tud, ezt a csalók automatikusan küldik.

A rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy ilyen és ehhez hasonló oldalakkal folyamatosan találkozhatnak, sőt, néhány átverős oldal tovább működik a Facebookon, mivel a közösségi portál tolerálja azt... Ha ismert emberek fényképével hirdetnek ilyen „nyereményjátékokat”, pénzszerzési lehetőségeket, akkor könnyedén kideríthető, hogy hamisítványról van szó, ugyanis az illető eredeti és egyetlen profilja mellett egy kék pipa található – vagyis az a hivatalos, ellenőrzött oldala. Minden más hamisítvány.

Ha ilyen tartalommal találkozik, akkor a legjobb, ha azt ignorálja. Ha mégis rákattintott, akkor a lehető leggyorsabban változtassa meg a Facebookon használt belépési jelszavát, majd ha teheti, jelentse fel a Facebooknál mint csalást. Ezt a bejegyzés feletti három pontra kattintva lehet megtenni, itt a támogatás kérése menüpontra kattintani, majd az egyéb pontot kiválasztva a csalás gombra kattintani.