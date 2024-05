Csak három mobilgyártó telefonja fogy hazánkban

A vashiány az egyik leggyakoribb hiányállapot, mely könnyen vashiányos vérszegénységgé fajulhat. Szervezetünk vasraktárai több dolog miatt is kiürülhetnek, melyek lehetnek múló, egyszerű tényezők, de akár igen súlyos állapotok is. Éppen ezért, ha valaki vashiánnyal küzd, nagyon fontos, hogy kiderítse, mi is okozza a problémát, hiszen, ha az nincs megfelelően kezelve, akkor lehet, hogy hiába szedi a vastablettákat és odafigyel az étkezésére, a hiányállapot nem múlik el, vagy folyton vissza-visszatér.