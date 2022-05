Coca-Cola helyett CoolCola, Fanta helyett Fancy – ismét helyettesítik az oroszok a kivonuló világmárkákat

Az ukrajnai háború után több világszerte ismert vállalat is kivonult az országból, mint például a Coca-Cola is, ezért most az Ocsakovo nevű cég előrukkolt a CoolColával, Fancyvel és Streettel. Az új termékek árai 200 százalékkal emelkedtek az eredetihez képest.