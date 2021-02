Az On The Spot család újabb gyermekáldásnak örvend

Forrás: Facebook / On The Spot

Hát, ez a pillanat is eljött. Új kisbaba érkezik hozzánk! A triumvirátusunk négyfős családdá bővül nyáron. Furcsa dolog egy ilyen személyes hírrel jelentkezni a neten, így a Costa Rica-i forgatásunk végén, még akkor is, ha nagyon jólesik a sok szeretet, amit tőletek kapunk, és ezúton is szeretnénk megköszönni - írja Cseke Eszter és S. Takács András az On the Spot Facebook-oldalán.

Hát, ez a pillanat is eljött. Új kisbaba érkezik hozzánk! A triumvirátusunk négyfős családdá bővül nyáron. Furcsa dolog... Közzétette: On The Spot – 2021. február 17., szerda

A szülőkkel együtt kisfiuk is nagy izgalommal várja az új jövevényt – számolt be az újságíró páros.

„Új fejezet kezdődik az életünkben, amiért igazán hálásak vagyunk. A kisfiunk testvérré érik, rendkívül izgatott, akárcsak a szülei…“

Bejegyzésükben sorra veszik mennyire fogja életüket megváltozni az új jövevény, valamint leírják mennyire hálásak azért, hogy ismét gyermeket várhatnak.

(bl, index)