„A természet és a csönd tart egyensúlyban”

Egy guru azt tanácsolta, hogy csöndben maradni, semmire nem gondolni napi 7 percig csodát tesz az emberrel. Egyfajta meditáció... – olvastam a minap Czibulka Denisa tévés riporter közösségi oldalán. De volt ott más is: képes beszámoló arról, milyen csodákat termett a kertje, s megértettem, hogy számára az a hely, ahová nemrég költözött, igazi menedék.

Bár a Markíza kereskedelmi televízió Reflex magazinjának ismert riportere körül egyelőre benn a „szentélyben” nagy a felfordulás, ami egy régi falusi ház átépítésénél elkerülhetetlen, a kertben megnyugszik, megpihen, megújul a teste-lelke (bár előbbi inkább elfárad). Le tudja tenni a terhet, amit olykor a riportútjairól cipel magával. A sokszor nehéz emberi sorsokkal vívódva is igyekszik a forgatás végeztével kitisztítani a fejét, de ezt – saját tapasztalatból mondom – nem mindig lehet.



Néha olyasmire bukkansz, ami alaposan kizökkent a nyugalmadból.

Nyíltan közelítek az emberekhez, nem tudnak semmivel meglepni. Bármit mondanak, tesznek, alkalmazkodom, a riportalanyokkal együtt sírok, nevetek, megölelem őket, ha úgy érzem. Amilyen az életben, olyan vagyok forgatás közben is. Őszinte szívvel érdeklődöm az emberek iránt, s ők ezt érzik. Hagyom őket beszélni, és reagálok. Ha azt érzem, nem teljesen úgy van, ahogy mondják, vagy nem akarnak valamit elmondani, újra kérdezek, ha kell, többször is – és nyíltságot várok, nem kamuzást.



Mi az, ami leginkább kizökkent?

A kizökkenések inkább a híradós éveimet jellemezték, de ma is megesik. Éjjel-nappal, bármikor rohanni kellett: tűzeset, gyilkosság, tragédia… Volt, hogy minket is megtámadtak, fenyegettek munka közben, sok rosszat éltem meg a híradózás során. Jó iskola volt, de kőkemény. Igyekszem türelmes lenni az emberekkel – ezt egész életemben tanulom. Gyakran rohanás a tévés élet, és nagyon rövid idő alatt kell összeszedni a riportanyagot, gyorsan kell dönteni. Megteszünk sok száz kilométert, útközben adódnak nem várt technikai problémák, mi is elfáradunk, hiszen emberből vagyunk, de mindezt a riportalany nem észlelheti. Neki úgy kell éreznie, hogy akkor és ott csakis ő és a problémája létezik. Érzékelem a riportalany egész lényét, értem, hogy amit mondani akar, nem egyszerű, talán nem tudja hirtelen úgy megfogalmazni, de segítek, kivárom, mert ha valakit megkeresek, szakítok rá időt. Vannak olyan riportalanyok, akik nem örülnek nekünk, de nekem az a dolgom, hogy teret adjak mindenkinek, akit a téma érint, hogy a riport objektív legyen.



A közösségi oldaladon olvasható meditációs tanácsot magad is megfogadod?

Igyekszem. Nem mindig sikerül a hét perc, de ez kihívás számomra. Szeretem a kihívásokat ebben a bolond világban, amelyben élünk, meg ebben a munkában is rengeteg az impulzus. Próbálok minél többet csöndben maradni, minél többet önmagammal lenni. Sokszor azzal találkozom, hogy az emberek nem szeretnek egyedül lenni.

Nem mindenki jó társaság önmagának.

Az emberek nem adnak esélyt maguknak, hogy kiderüljön: igen vagy nem. Másoknak szívesen osztunk tanácsokat, de magunkat nem ismerjük. Az én életemben több olyan helyzet adódott, amikor a csönd segített. Meg a munka. De főleg a csönd. Az ember ilyenkor sok mindenre választ kap, amin egyébként hiába töri a fejét. Néha elég csöndben maradni – bár úgy mondják, ez művészet, főleg ott, ahol nagy a zaj –, vagy olyan monoton munkát végezni, ami jólesik. Nekem ilyen a kerti munka vagy az épp felújítás alatt álló ház körüli teendők.



Komoly, nehéz témákkal foglalkozol. Riportjaid fő jellemzője, hogy központi helyet foglal el bennük az ember. Ha nem pozitív a riport kicsengése, mély nyomot hagy benned?Valamit hamarabb el tudok engedni, valami tovább tart, mert fontos nekem. Egyetlen szóval tudunk bántani, de tudunk segíteni is. Igyekszem objektív maradni, hogy elégedett legyek az eredménnyel, tiszta legyen a lelkiismeretem, hogy mindent megtettem, mert nagyok az elvárásaim önmagammal szemben. Ne csak felületes információkat közöljek, hanem a témakört mélyrehatóbban tekintsem át, valami pluszt is hozzáadjak, legyen értelme a riportnak. A médiának a nevelés, a közművelés a feladata. Készítettem riportot a rendszeren kívül élő emberekkel, akiket a hivatalok óriási nehézségek elé állítottak, előfordult, hogy egy kisfiú írt, nem tudok-e segíteni, mert elárverezik a házukat. Próbáltam intézkedni, hívtam az ügyvédet, akivel együttműködünk, kaptam tőle tanácsot, aztán autóba vágódtunk, mentünk, hogy mentsük a menthetőt. Ez nem az én dolgom, de megtettem, mert átéreztem a sorsukat. Másokét is… Gondolok rájuk, kíváncsi vagyok rájuk, időről időre felhívom a riportjaim szereplőit, nincs-e szükségük valamire, tartom velük a kapcsolatot.