A mesterséges intelligenciára vonatkozó együttműködésről is tárgyalt a dél-koreai elnök a Meta vezérigazgatójával

A megbeszélésen megvitatták a Zuckerberg vezette Meta és az ágazatban érintett dél-koreai vállalatok együttműködésének módját. Kitértek arra is, hogy szükség van a Metára mint globális felületre a megbízható digitális társadalom kiépítésében – közölte Szong Tejun, az elnöki hivatal nemzeti politikáért felelős igazgatója.

Jun kiemelte, hogy a dél-koreai vállalatok előkelő helyet szereztek maguknak a memóriachipek gyártásának területén, amelyek kulcsfontosságú elemei a mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszereknek, majd hozzátette, hogy a kormány készen áll támogatást nyújtani a további fejlesztésekhez, amit a dél-koreai és amerikai kormányzat már meglévő szoros együttműködése is alátámaszt – jelentette a hivatal.

„Az elnök hangsúlyozta, hogy Dél-Korea az okos elektronikai és hordozható eszközök, illetve okos autók terén kiépített, széles körű portfóliójával képes a Meta mesterséges intelligenciára épülő technológiáját alkalmazó, kiemelkedő platformmá válni” – közölte Szong, hozzátéve, hogy az elnök kijelentette; a dél-koreai ipar kész aktívan támogatni mindazt, amit a Meta elképzelt és eltervezett.

Zuckerberg elismerte, hogy jelentős mértékben szükséges a dél-koreai gyártású elemekre támaszkodniuk, figyelembe véve a tajvani geopolitikai helyzet kockázatait a félvezetőgyártásban.

Kitértek arra is, hogy 2024-ben több országban – köztük Dél-Koreában és az Egyesült Államokban is – választásokat tartanak. Jun ezenfelül felhívta a figyelmet a mesterséges intelligencia okozta veszélyekre, köztük az álhírterjesztésre, az emberi arcokat és viselkedést is utánozni és hamisítani képes deepfake-re, illetve a mesterséges intelligenciára épülő tartalomgyártás más kihívásaira. Zuckerberg kiemelte, hogy a Meta erőfeszítéseket tesz a választási csalások elkerüléséért, például a mesterséges intelligenciával előállított videók esetében vízjelek elhelyezésével – közölte az elnöki iroda tisztviselője.

Zuckerberg előzőleg az LG Electronics és a Samsung Electronics dél-koreai technológiai óriáscégek vezetőivel is tárgyalt a jövőbeli közös munkáról.