A leggyakoribb telefonbalesetek: tippek az elkerülésükhöz

Az okostelefonok bármennyire kényelmesek és hasznosak, napi használat mellett könnyen megsérülhetnek, többnyire vagy leesnek, vagy beáznak. Ha pedig megsérülnek, az álomeszközből hamar rémálom lesz. Pedig a legtöbb baleset elkerülhető! Az egyik telefongyártó, a Doro összegyűjtötte a leggyakoribb telefonbaleseteket és azt is, hogyan tudjuk megelőzni őket!

Leejtjük a földre

Számtalan módon köthet ki véletlenül a telefonunk a földön. Kieshet a zsebünkből, felálláskor lecsúszhat az ölünkből, vagy egyszerűen a földre pottyan a kezünkből. Bármi is az oka, az ebből eredő kár igen kellemetlen lehet; megrepedt képernyő, meghajlott vagy törött készülék. A leejtés miatt megrongálódott telefonnal nem csak a csúnya megjelenés a gond: a törött kijelzővel megvághatjuk az ujjunkat, de problémás lehet az érintőképernyő használata is. Arról nem is beszélve, hogy a nedvességnek is jobban ki van téve egy sérült telefon.

Tippek: Használja a telefont két kézzel, főleg akkor, amikor képeket készít, üzenet ír vagy játszik. Ha nem használja, tartsa a mobilt biztonságos helyen, például tegye asztali töltőre vagy kompatibilis töltőállványra. Soha ne tegye az ölébe a telefont, amikor leül. Tokkal és képernyőfóliával védje a telefonját a leesések ellen.

Ráülünk

Előfordulhat, hogy figyelmetlenségből leülünk, miközben a telefonunk a hátsó zsebünkben van. Esetleg letesszük a készüléket a székre vagy az ágyra, és úgy huppanunk rá. Legtöbbször ezek a szituációk karcolásokkal és repedésekkel járnak, de károsíthatják a belső részeket is.

Tippek: Mielőtt leülne, vegye ki a telefont a zsebéből. Ha feledékeny, soha ne tegye a telefonját a zsebébe. A kis zsebbel ellátott szűk farmerek nem biztonságosak a telefon tárolásához, mivel könnyen kieshetnek és a kijelző betörhet.

Ráöntünk valamit

Az okostelefon első számú ellensége a víz: a telefonhasználók 28 százaléka löttyint, míg 8 százalékuk közvetlenül készülékre önt valamilyen italt véletlenül. Ha a folyadék a telefonunk körül lévő kis nyílásokon keresztül eljut a belső alkatrészekhez, akár rövidzárlatot és korróziót is okozhat. A vízkárok sokszor nem visszafordíthatók.

Tippek: Soha ne tegye az okostelefonját kávéscsésze, vizespohár vagy bármilyen olyan ital közelébe, ami kiborulhat.

Beejtjük a vízbe

Kínos, de könnyen megtörténhet, hogy a zsebünkben tárolt mobilunk beleesik a kagylóba, miközben öblítjük a WC-t. Vannak, akik beugranak a medencébe anélkül, hogy észrevennék, a telefonjuk a zsebükben van. Mások szelfikészítés közben ejtik mobiljukat szökőkútba vagy tóba.

Tippek: Ne vigye a telefonját a fürdőszobába, a konyhába, semmilyen olyan helyre, ahol nedvesség érheti. Ha úszni indul, tegye a telefonját egy vízálló száraz táskába vagy tokba. Soha ne hagyja a zsebében vizes sporttevékenység közben.

Összekarcoljuk

Mindig a zsebünkben vagy a táskánkban tartjuk a telefont a kulcsokkal és a pénzérmékkel együtt? Ne lepődjünk meg, ha a mobiltelefon kijelzője és hátoldala is tele lesz a karcolással.

Tippek: Tárolja a telefont külön tokban, elkülönítve a kulcsoktól, érméktől, tollaktól és egyéb tárgyaktól, amelyek megkarcolhatják. Gondoskodjon a telefon elülső-hátulsó védelméről tokkal és képernyővédővel a használat első pillanatától.

(szl)