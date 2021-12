Megálljt parancsol a ráknak!

Nagyszerű hír jelent meg nemrég a Zdravie Fb-oldalán: van egy új gyógyszer, ami megsemmisíti a daganatot, sőt, még az áttéteket is. Azon nyomban elárasztották az oldalt az érdeklődők kommentárjai. Ha ez a kezelés olyan nagyszerű, mikor juthatnak hozzá a szlovákiai betegek? Fizetik- e az egészségbiztosítók, vagy a páciensnek magának kell megvennie? – kérdezték legtöbben. A szerkesztőség úgy döntött, hogy megpróbál minél többet megtudni erről az újdonságról. A londoni Institute of Cancer Research kutatóinak klinikai tanulmányából kiderült: a nivolumab és az ipilimumab hatóanyagok kombinációjáról van szó, aminek hatására a fej- és nyaki daganatok összezsugorodtak. Néhány betegnél a rák teljesen eltűnt, és az orvosok nem találtak semmilyen tüneteket.

Tünetek nélkül

A The Guardian napilapban megjelent kutatás szerint a betegeknek azután tűnt el a daganatuk, hogy részt vettek a gyógyszer-kombináció klinikai vizsgálatában. Néhány beteg élete hónapokkal vagy évekkel meghosszabbodott, és a kemoterápiához képest kevesebb volt a mellékhatás is. Bár ezek az eredmények statisztikailag nem voltak jelentősek, a londoni intézmény szerint mégis felbecsülhetetlenek. Felcsillant a remény azok előtt is, akik már csak a halálra vártak.

Régi új remény

„Az immunterápia viszonylag régóta számos áttétes rák esetében a standardot jelenti. A nivolumab és az ipilimumab kombinációjának alkalmazása az első lépést jelenti például az áttétes veserák, a bőrrák és a tüdőrák kezelésében. Az csak természetes, hogy más rákfajtáknál, például a fej- vagy a nyakráknál is hatékony ez a kezelés” – mondta Radovan Barila onkológus, majd hozzátette: – Az említett hatóanyag-kombinációról vagy más, úgynevezett anti PD1 preparátumokról, inhibitorokról sok minden el lehet mondani, csak azt nem, hogy új reményt jelentenek. Sok éve a standard rákkezelést jelentik, és a remény már rég a valóság része” - tette hozzá.

A halál receptorai

Amiben ez a kezelés rendkívülinek mutatkozik, nem más, mint az, hogy jól szerepelt a PD-L1-nek nevezett immunmarker magas szintjét mutató betegek speciális csoportjában. „Talán inkább úgy pontosabb lenne, hogy a programozott halál receptorainak, a PD-L1 receptoroknak a magas szintjével rendelkező betegek speciális csoportjában. Az immunterápia hatása általában annál jobb, minél magasabb a PD-L1 receptorok szintje, például a tüdőrák esetében” – magyarázza az onkológus. A londoni tanulmány szerint az említett receptorok magas szintjével rendelkező betegek átlagosan 3 hónappal tovább éltek, mint azok, akik kemoterápiát kaptak. Radovan Barila azonban figyelmeztet: a kezelés sikere nem mindig a markerektől függ. „Néhány daganat esetében a markerek szintjét nem is állapítják meg, mert a hatás minden expressió esetében bebizonyosodott, és nincs erre szükség például a húgyhólyag- vagy a méhnyakrák esetében” – tette hozzá a szakember.

Mi az immunterápia? Az immunterápia abból indul ki, hogy a rák az immunrendszer csődje. Normális körülmények között ez a rendszer felkutatja és megsemmisíti a rákos sejteket. Az immunterápia aztán a megfelelő ellenanyagok segítségével megkeresi és ismét aktivizálja a hibás pontokat.

Várunk...

A daganatos beteg számára egy új kezelésről szóló hír felbecsülhetetlen értékű. Ám amint megtudtuk, a fej- és nyakrák kezelésére szolgáló hatóanyag-kombinációt Szlovákiában egyhamar nem fogjuk tudni alkalmazni. Nálunk a nivolumab és az ipilimumab kombinációja nem hozzáférhető, és a vele végzett kezelést az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) sem értékeli felül. Az említett kombináció a rákkezelés nem egyedüli immunológiai gyógyszere. Azonban évek óta figyelmeztetnek, hogy sok szlovákiai betegnek nincs rá jogigénye még akkor sem, ha az EMA jóváhagyta. Akkor hol a probléma?

„A daganatos betegségek biológiai és immunológiai gyógyszereit, amelyek a kategorizált gyógyszerek jegyzékén szerepelnek, általában megtérítik” – írja Matej Štepiansky, a Dôvera egészségbiztosító szóvivője. A gyógyszer-kategorizálás szabályait törvény szabja meg. „Az egyik feltétel az, hogy a konkrét kezelési költségek hatására a betegnek egy évig élnie kell. Ez azt jelenti, hogy általában azért nem regisztrálnak egy-egy gyógyszert, mert magas ára nincs arányban klinikai előnyeivel” – mondja a szóvivő.

Van kivétel

A kategorizált gyógyszerek jegyzéke minden biztosítóra vonatkozik. Tehát ha minden feltétel teljesül, a visszatérítéssel nem lehet gond. De mi legyen az immunológiai gyógyszerekkel, amelyek a jegyzéken nem szerepelnek, de külföldről érkeznek a jó hírek nagyszerű hatásukról? „Az orvosilag indokolt egyedüli alternatívaként ezt a gyógyszert kivétellel, esetleg az egészségügyi minisztérium által odaítélt kivétellel lehet megtéríteni – mondja Beáta Ksenzsighová, az Union egészségbiztosító munkatársa. Az Általános Egészségbiztosító két feltételt nevezett meg, amit a kivételhez teljesíteni kell. „Az egyik: az egészségbiztosító beleegyezik a gyógyszer megtérítésébe, s a kérvényt az illetékes egészségbiztosítónak a kezelőorvos nyújtja be. A másik: az egészségbiztosító még a kérvény benyújtása előtt egyetért a kivétellel” – jegyzi meg Eva Peterová szóvivő, s hozzáteszi: A gyógyszer effajta jóváhagyása gyakran az egészségbiztosítótól függ, és a beteg nem tudja kikényszeríteni.

Dáša Balogová,

Zdravie