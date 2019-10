Mangalicatempó

Múlt héten mutatta be új kabalafiguráját, Mangalacit, a mangalicát, majd néhány órával később vissza is vonta és törölte a netről – a tájékoztatás szerint – a DAC értékeit képviselő, őshonos sertést. Az indulatos szurkolói reakciók nyomán hamar kiderült, hogy ebbe a plüssmalacba beletört a marketingesek bicskája. Amikor rájöttek, hogy hatalmasat tévedtek, s nem fogják a szurkolók torkán lenyomni ezt a mangalicát, gyorsan cselekedtek, a címerállatot minden indoklás nélkül eltüntették.

Az egészből egy vicces anekdota marad, amit évtizedek múlva idős DAC-drukkerek mesélhetnek unokáiknak.

Hogyan futhattak lyukra a marketingesek, és miért nem látták előre a bukást? Valóban emelt szintű feladat a gegenpressing és a mangalica közt megtalálni a közös nevezőt, ezért valószínűbb tehát, hogy a kabalaállat ötlete gyomorból jött. A csallóközi, dél-szlovákiai magyar is hajlamos arra, hogy a gyomrával gondolkodjon.

Ebben a régióban a tökéletes létbiztonság és örömforrás a kamrában vagy spájzban felaggatott kolbász, szalonna, sonka triumvirátus. Ez a szemet gyönyörködtető kollázs a szlovákiai magyarok konzumművészete, az arany koleszterintartaléka.

Így lett ez a báránysertés a mi norbi update-ünk, a reformgourmet-nk. Úgy mondtunk le az egészségtelen sertéshúsról, hogy megtaláltuk helyette és rehabilitáltuk a telítetlen zsírsavakban gazdag mangalicát. Szemünk rögtön könnybe lábad, ha a mangalicából készült kolbászon azt olvassuk, hogy kézműves, a mangalicatöpörtyű csomagolásán pedig felfedezzük a bio címkét. Kit érdekel, ha bevezetik a csipszadót, mi úgyis delicatesse töpörtyűt ropogtatunk!

A sztárséfek is áradoznak a mangalicahús selymességéről, a mangalicasonka pedig fölveszi a versenyt a világhírű ibériai sonkával.

Ráadásul a mangalicahús régóta a magyar konyha része, miközben nemzetközi kupasorozatban is jól teljesít, és tápértéke politikai szekértáborokon is áttör, az összefogás non plus ultrája.