Váratlan győztes: az Élősködők mindent vitt

Az utóbbi években nagyot esett az Oscar-közvetítések iránti érdeklődés az Egyesült Államokban: 2018-ban csupán 26,5 millió nézőt szegezett képernyők elé a legnagyobb hollywoodi esemény (ez volt minden idők legkevesebb nézőt vonzó közvetítése), 2019-ban pedig a második legkevesebb érdeklődést kiadó 29,6 millió tévénéző követte figyelemmel az Oscar-ceremóniát. Habár a közelmúlt éveiben a Grammy- és Golden Globe-kiosztók televíziós közvetítése is sok nézőt vesztett, e sorok írója arra számított, hogy az Egyesült Államok legdélkeletibb csücskében töltött szabadsága idején alkalma nyílik arra, hogy egy vendéglátóipari egységből figyelemmel kövesse a 92. Oscar-ceremóniát. Tévedett, Miamiban és Fort Lauderdaleben alig két-három helyszínen lehetett nézni a közvetítést, de ezek többsége Oscar-buli volt, amely előzetes regisztrációt és belépődíjmegfizetést igényelt.

Az Oscart ezúttal is az ABC televíziós csatorna közvetítette a tengerentúlon, az adást televízióelőfizetéssel rendelkezők online is nézhették, a többieknek erre az AT&T Now és a Hulu streaming-szolgáltatók nyújtottak fizetős lehetőséget. (Magyarországon a Moziverzum közvetítette élőben, műsorvezetőkkel és stúdióvendégekkel az ünnepélyt.) Azok, akik amerikai idő szerint este nyolc és fél tizenkettő – kelet-európai időzónában hajnali kettő és fél hat – között nem tapadtak rá valamilyen elektronikus eszköz kijelzőjére, fájlalhatták a fejüket, mert a 2020-as valóban történelmi év volt az Oscar-gálák sorában. Az amerikai Mozgókép-művészeti és -tudományi Akadémia évről évre veszít a presztízséből, bár még mindig nem annyira politikus és sztárközpontú, mint a „kis testvére”, az Arany Glóbusz, de elkezdte kitüntetni a „blockbustereket” (a Marvel-univerzum képregény-akciófilmje, a színesbőrű szuperhősöket felvonultató Fekete Párduc tavaly három kategóriában is diadalmaskodott), miközben a legjobb film mezőnyében jelölhető alkotások számát ötről tízre növelve eleve több játékfilmnek nyújt esélyt a nyerésre. A tizenkilencedik éve helyszínként szolgáló Los Angeles-i Dolby Színházban tartott gálaműsoron mégis történelmi győzelem született: először nyerte el a legjobb filmnek kijáró díjat dél-koreai alkotás. Pong Dzsunho Élősködők című egyszerre szívet tépő és vakbelet nevettető opusát találták a legjobbnak. Az egy, alsó társadalmi osztályhoz tartozó, leleményes család kálváriáját rendkívül hatásosan elmesélő Élősködők háromnegyed éve érdemelte ki a világ legismertebb mozgóképes mustrája, a cannes-i filmfesztivál fődíját, az Arany Pálmát. Ekkor indult káprázatos diadalútja, amelynek során kétszáz elismerést zsebelt be a világ valamennyi filmfesztiválján és díjátadó-gáláján, s még ha mindez nem lett volna elég, ez volt az első dél-koreai film, amelynek a nézőszáma meghaladta az egymilliót Japánban, a valaha volt legnézettebb koreai film lett Ausztráliában és Új-Zélandon, de húszezren váltottak rá jegyet a magyar mozikban is. Dzsunho filmjének fogadtatását jól mutatja, hogy az össznézettsége 167,6 millió amerikai dollár, amely a gyártási költségek tizenötszöröse. (Az amerikai moziforgalmazás után az HBO televíziós csatorna mini-sorozatként tévéképernyőre tűzi.) Ráadásul az Oscar-kiosztón a legjobb filmnek járó díjat, amelynek esélyeseit Jane Fonda amerikai színésznő konferálta, a rendező a producerek kíséretében, múlni nem akaró álló ováció kíséretében vette át.

A nagy győztes: Pong Dzsunho, az Élősködők rendezője.

A legjobb filmnek járó elismerés győztese sokakat meglepett, ugyanis a papírforma szerint a brit Sam Mendes első világháborús katonafilmjének, az 1917-nek vagy az amerikai Todd Phillips képregényadaptációjának, a Jokernek kellett volna nyernie. (Martin Scorsese gengszterfilmje, Az ír tíz jelölést kapott, de egyetlen díjat sem.) Ezzel szemben az Élősködők nem csak a legjobb film, hanem a nemzetközi film, a rendezői és eredeti forgatókönyv mezőnyében is díjra váltotta jelölését. Ami a színészeket illeti, az esetükben nem történt szenzáció. Brad Pitt a legjobb férfi mellékszereplőként Quentin Tarantino Volt egyszer egy…Hollywood című filmjében nyújtott alakításáért, Laura Dern a legjobb női mellékszereplőnek járó kitüntetést a Noah Baumbach által rendezett Házassági történetben nyújtott teljesítményéért vehetett át. Joaquin Phoenix a Joker ikonikus címszerepéért, Renée Zellweger pedig a Judy című biopicben Judy Garland színésznő megszemélyesítéséért kapta meg a „kopaszembert”. Közülük színészi Oscar-díjjal korábban csupán Zellwegert ismerték el (a Hideghegy című filmért), Pittnek pedig már volt produceri Oscarja (a Tizenkét év rabszolgaság alkotójaként), a többieknek ez az első közeli találkozása a 3,8 kilós figurával. Roger Deakins az 1917 képsoraiért kapta a legjobb operatőr díját, a hetvenéves brit operatőrt már tizenöt alkalommal jelölték, a mostani a második Oscarja.



A legjobb adaptált forgatókönyvnek járó elismerést a Jojo Nyuszi című nácikomédia új-zélandi rendező-író-főszereplőjének, Taika Waititinak ítélték. A legjobb filmzene a Joker című alkotásé lett, Hildur Gudnadóttir izlandi zeneszerző jóvoltából. A legjobb betétdalnak járó trófeát két zenei legenda, Elton John és Bernie Taupin közösen vette át a Rocketman című Elton John-biopicben hallható (I’m Gonna) Love Me Again című dalért. A magyarok számára nem mellékes a tény, hogy a legjobb dokumentumfilm szobrát Az amerikai gyáregység alkotói, a magyar származású Steven Bognar, Julia Reichert és Jeff Reichert vehették át. A Netflix által forgalmazott film a Barack Obama volt amerikai elnök és felesége, Michelle által alapított Higher Ground produkciós cég első munkája, amely egy ohiói autószélvédő-gyár történetén keresztül az emberi jogok, a globalizáció és a klímaváltozás témakörét feszegeti.

A 92. Oscar-gálán huszonnégy díj talált gazdára, de nem volt házigazda. Viszont az egyik legnagyobb kereskedelmi televíziós műsorban Diane Keaton és Keanu Reeves, Salma Hayek és Oscar Isaac, Tom Hanks és Penélope Cruz is színpadra állt, hogy felkonferáljon jelölteket és díjazottakat. Az álomgyár 2019-ben és 2020-ban elvesztett csillagairól, köztük a díjkiosztó előtt három nappal elhunyt Kirk Douglasről, Ó-Hollywood veteránjáról Steven Spielberg emlékezett meg.