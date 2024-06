Újraértelmezett klasszikusok a Jókai Színházban

„A színházcsinálás csapatmunka, ami meghazudtol mindenféle régi hagyományos és tradicionális megállapítást, hogy a színház egy diktatórikus rendszer”

– kezdte az évadzáró beszámolót Gál Tamás a gútai Vermes-tanyán.

Az igazgató-színművész ismertette a lezárult évad legfontosabb számait. Elmondta, idén regisztrálták a legnagyobb nézettséget 2011 óta. A bérletes nézők számát 150 fővel, míg a bérlettípusok mennyiségét hárommal növelték. Ez főleg annak tudatában fontos, hogy a koronavírus-járvány miatt két éven át megcsappant a látogatottságuk.

Összesen 168 előadást játszottak a 2023/24-es évadban, s ha ezt növelni szeretnék, nagyobb apparátusra lenne szükségük. Ez konkrétan azt jelenti, hogy meg kéne kétszerezni a műszaki személyzet létszámát. Gál Tamás szerint szeretnék megértetni a fenntartójukkal, Nyitra megyével, hogy a több alkalmazott több bevételt is jelentene. Egy nagy előadás költséges produkciót jelent, s úgy látja, ezeket az előadásokat Dél-Szlovákiában a Jókai Színháznak kell megcsinálni. Egyúttal 10 bérletig szeretnének eljutni.

Sikeres évadot zártak

Sikeresnek értékelik a lezárult „Tükrök évadát”, amit Varga Emese művészeti vezető szakmailag nagyon fontos és izgalmas időszaknak nevezett. Többek között elmondta, az elsőként, 2023 októberben bemutatott Koldusopera komoly felkészülést igényelt tőlük. A Hapcikirály koprodukcióban készült a székesfehérvári Vörösmarty Színházzal, 14 alkalommal előadták a magyarországi városban is, illetve sikeresen szerepeltek vele a kaposvári ASSITEJ Nemzetközi Gyermek-és Ifjúsági Színházi Biennálén. A Táncórák című előadás nyomán hivatalosan is autistabarát színházzá váltak, Szlovákiában másodikként, és kadálymentesítették is a színházépületet.

Szakmailag a Mefisztót nevezte a legizgalmasabb produkciónak Varga Emese, amelynek nagyszerű szakmai visszhangja is van. Mivel a díszletei igényesek és összetettek, egyelőre nem tudták máshol is bemutatni. Pontosan ez volt a helyzet a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljával, ahova ugyan beválasztották a Mefisztót, de végül műszaki okok miatt meghiúsult az előadás – ráadásul ez már másodszor történt meg Kisvárdán, így Gál Tamás szerint tárgyalni fognak a szervezőkkel a „hogyan tovább”-ról. Ettől függetlenül a következő évadban turnéztatni szeretnék a darabot, így például Pozsonyban is bemutatják majd a Szlovák Nemzeti Színházban – Kisvárdán pedig az Úri murit fogják előadni.

A nemrég bemutatott Tábornokok uzsonnája kapcsán elhangzott, idén ebben szerepelnek a Pozsonyi Színművészeti Főiskola magyar anyanyelvű diákjai. Ez egy hároméves együttműködési szerződés keretében történik.

A Föltámadás volt az idei utolsó nagyszínpadi premier. Daniel Majling darabja kapcsán Varga Emese elmondta, fontos számukra, hogy ilyen módon is tartsák a kapcsolatot a szlovák színházi közeggel.

2023 novemberében négy előadással szerepeltek a miskolci Határtalan Napokon,idén júniusban pedig felléptek a győri Duna Nemzetközi Színházi Fesztiválon is.

Színezd újra!

A 2024/25-ös évad szlogenje a „Színezd újra! Klasszikusok mai szemmel” lesz.

„A mai felgyorsult, változófélben levő világban újraolvasunk bizonyos klasszikus történeteket, de ezek ma már egészen más színben kerülnek bemutatásra, s más kontextusban olvassuk őket. Ezért is lett ez a szlogen, mert az évad során túlnyomórészt kalsszikus darabok kerülnek színpadra”

– fejtegette Varga Emese.

Az első premierre október 11-én kerül majd sor, ismét közösen a Vörösmarty Színházzal. Szikora János rendezésében A windsori víg nőket láthatja a közönség. A szerepek fele-fele arányban oszlanak meg a komáromi és a székesfehérvári színészek között. A második bemutatót decemberben tartják. Molière klasszikusát, a Tartuffe-t a kassai Thália Színház viszi majd színre Matusek Attila rendezésében. 2025. február 14-én aztán Hőbörgő János Mátyás Károly következik. Witkiewicz kevéssé ismert drámáját Gardenő Klaudia rendezi majd.

Mivel a következő esztendőben ünneplik Jókai Mór születésének kétszázadik évfordulóját, a színház számára fontos cél, hogy ők is hozzájáruljanak a bicentenáriumhoz. Ennek köszönhetően viszik színre 2025. május 17-én az író színpadra adaptált Az elátkozott család c. kisregényét Telihay Péter rendezésében. A mű a komáromi földrengést követő időszakban játszódik, s bemutatja a város katolikus és református közössége közti ellentéteket. Gál Tamás szeretné „egyben tartani” a Jókai-évet, vagyis szoros együttműködést tervez más komáromi intézményekkel. A színház a várossal, Jókai Alapítvánnyal, a Szinnyey József Könyvtárral, a Duna Menti Múzeummal és az Egressy Béni Városi Művelődési Központtal közösen készít elő egy több programpontból álló nagy projektet. Ha nem kapják meg az anyagi fedezetet, a produkciót akkor is megvalósítják.

Az évadot a Játszd újra, Sam! bemutatója zárja 2025. június 20-án. Matusek Attila rendezi majd Woody Allen darabját. Ami az aktuális gyerekdarabot illeti, Rédli Károly rendezésében a Tündér Lala premierjére 2024. december 5-én kerül sor. Szabó Magda művéből több mozzanatot is kiemelnek majd, például az anya-fiú kapcsolatot és a felnőttéválás kérdését.

A bérletárusítás augusztus 15-én kezdődik, míg a bérletújításra szeptember 15-ig van lehetőség.

Személyzet

Gál Tamás emlékeztetett, 2025-ben véget ér az ötéves igazgatói mandátuma. Korábban nem volt ilyen időbeli megkötés, viszont ő szorgalmazta ennek a megváltoztatását.

„Ha minden fontos pozíciót betöltő vezető ötévente megmérettetik, akkor a színházak miért nem?”

– tette fel a költői kérdést. Mivel a megbízatása 2025 májusában ér véget, ezért hasznosnak tartaná, ha a megye több hónappal előtte lebonyolítaná az igazgatói pályázatot. Ha ugyanis váltás történne, akkor az új vezetőnek időben fel kéne készülnie a feladatok ellátására és a futó projektek átvételére. Maga Gál Tamás egyébként újra megpályázza majd az igazgatói posztot.

Varga Emese négy év után távozik a művészeti vezető pozíciójából. Az elmúlt évek fontos szakaszát képezték a szakmai életének, viszont most olyan szakmai felkéréseket kapott, amelyek miatt nem tudja ellátni a művészeti vezetői teendőket. Ugyanakkor dramaturgként továbbra is az intézménynél marad. A vezetőség döntése értelmében egyelőre nem töltik be az üresen maradt pozíciót. Helyette Szabó Viktort erősítik meg a társulatvezetői minőségében.

Szabó Viktor elmondta, a társulatban nem lesz személyi változás, a nézők ugyanazt a 15 színészt láthatják a színpadon. A vezetőség mindenkinek legalább két szerepet biztosít évandonként, de mivel kisebb lészámú társulatról van szó, fontosnak tartják, hogy a státusz nélküli színészeknek is biztosítsanak fellépési lehetőséget. Gál Tamás hozzáfűzte: legalább 30 színésszel kéne szerződést kötniük ahhoz, hogy az általuk vállalt igényes előadást színre tudják vinni. Aki külsősként fellép náluk, azt „szívbéli” társulati tagnak tekintik.

Az évadzáró társulati és színházi gyűléseket követően megszavazták az idei Ferenczy Anna-díjas színészt is. Az elismerést Szebellai Dániel kapta meg.