Tiltakoznak a kiállított melltartók és bugyik ellen

A fétis nagyon is időszerű téma. A kiállítás katalógusában képzőművészek és szexológus írásai is olvashatók a látottakról, valamint magáról a jelenségről. (Fotó: Nyitrai Galéria)

A galériában december közepén nyílt meg a Fétisek című kiállítás, amely az emberek által természetfölötti tulajdonságokkal felruházott, csodált és vágyott bűvtárgyakat mutatja be. Melltartókat, bugyikat, szado-mazo eszközöket, de vallási kegytárgyakat, divatos, márkás ruhaneműket és parfümöket is. Mindez lehet fétis tárgya a kiállítás kurátorai, Ľudmila Kasaj Poláčková és Omar Mirza szerint, akik finom iróniával mutatják be az emberi természet titkolt gyengeségeit. A voyeurizmustól kezdve a különböző szexuális fétiseken át a mindennapi bűvtárgyakig kalauzolják a látogatókat. Ezek lehetnek mobiltelefonok, autók, de akár a gyermekkort idéző mesekönyvek is. A kiállítás üzenete ugyanis az, hogy mindannyiunknak megvannak a maga fétisei – az olyan tárgyak, amelyek nosztalgiát idéznek, izgalmat okoznak, vagy amelyekhez megmagyarázhatatlan okokból ragaszkodunk.

Miloslav Hatala kereszténydemokrata képviselő szerint azonban mindez csak mellébeszélés, a lényeg az, hogy a kiállítás erkölcsromboló, gyűlöletkeltő és nem való olyan intézménybe, amelyet állami pénzből finanszíroznak. A képviselő Milan Belica megyeelnököt is felszólította, hogy tiltsa be a kiállítást, de Belica azt mondta, nem látta. Általánosságban azonban úgy értékelte a megyei fennhatóság alá tartozó kulturális intézmények munkáját, hogy „az ottani alkalmazottak többségének nincs elég dolga, ezért intrikál, összevissza telefonál és butaságokon spekulál”. Belica ezzel valószínűleg az érsekújvári regionális művelődési központ volt igazgatónője, Marta Šimo-Svrčeková körüli botrányra utalt, akire a beosztottai panaszkodtak, hogy vulgárisan szidalmazza és sértegeti őket. A megyei képviselő-testület tavaly megszavazta az igazgatónő leváltását, de Belica nem írta alá a határozatot, végül az igazgatónő önként mondott le posztjáról.

Belicának ezért nincs is kedve a Nyitrai Galériával foglalkozni, mint mondta, a megye 700 embert foglalkoztat a kulturális intézményeiben és ő nem ellenőrizheti személyesen, mit csinálnak. A Fétisek című kiállítás kurátorai nem is szeretnék, ha a megyeelnök ellenőrizné a munkájukat, szerintük ezt cenzúrának és normalizációnak hívják. A tárlat egyik alkotója, Dorota Kenderová ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy a kortárs képzőművészetnek nem az a feladata, hogy dekoratív és szép legyen. „Igenis, provokálni akartunk, gondolatokat ébreszteni, sőt, vitát gerjeszteni. A fétis nagyon is időszerű téma, de mivel tudatában vagyunk annak is, mennyire érzékeny, kommentált tárlatvezetéseket, alkotóműhelyeket szervezünk a témában, a kiállítás katalógusában pedig képzőművészek és szexológus írásai is olvashatók a látottakról, valamint magáról a jelenségről.

A Fétisek egyébként a Nyitrai Galéria egyik legnépszerűbb kiállítása, december közepe óta már több mint ezren látták. A tervek szerint március végéig lesz nyitva.