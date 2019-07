Talán mégis lesz Woodstock 50

Különböző biztonsági és egészségügyi okokból New York államban három kisváros is elutasította a 65 ezer nézővel kalkuláló fesztivál befogadását. Most Marylandben találtak helyszínt a szervezők, és alig három hetük maradt az előkészületekre, úgy, hogy még nem kezdték árulni a jegyeket az interneten.

Ennél is aggasztóbb, hogy a korábban más helyszínre leszerződtetett előadók és zenekarok (Jay-Z Miley Cyrus, Chance the Rapper, Dead & Company stb.) még nem jelezték, hogy fellépnek a rendezvényen. A minden szükséges infrastruktúrával rendelkező szabadtéri színpadon egyébként augusztus 17-én a Noel Gallagher's High Flying Birds és a Smashing Pumpkins koncertjét tervezték, utóbbi zenekar honlapján még ma délután is szerepelt ez a helyszín. A közösségi oldalakon több kommentelő javasolta a szervezőknek, hogy ne fújják le ezt a bulit, mert így legalább két biztos fellépőjük lesz aznapra. Sokan azt is nehezményezik, hogy az új helyszín az 1969-es fesztiválnak otthont adó Bethel községtől tíz órányi autóútra fekszik, és sokkal közelebb van Washingtonhoz, mint New Yorkhoz. Bethelben egyébként a jubileumi hétvégén szintén tartanak egy szerény megemlékezést a helyiek.