Nem lesz Woodstock 50 fesztivál

„Mindent megtettünk, amit csak lehetett” – kezdte a hivatalos nyilatkozatot Michael Lang fő szervező, aki az 1969-es legendás fesztivál egyik kezdeményezője volt. Úgy folytatta, hogy hiába találtak pár nappal ezelőtt új helyszínt a rendezvénynek, kifutottak az időből. Amikor bizonyossá vált, hogy a New York állam északi részén kiszemelt előző, immár második helyszín sem felel meg az egészségügyi és biztonsági előírásoknak, a szervezők Marylandbe akarták költöztetni a három napos fesztivált, amelyen eredetileg fél millió, később már csak 65 ezer nézővel számoltak.

A hír hallatán a leszerződtetett A-listás sztárok (John Fogerty, Miley Cyrus, Jay-Z, Raconteurs, The Lumineers) sorra mondták le a fellépést, azzal indokolva döntésüket, hogy a fesztivál kezdetéig (augusztus 16.) fennmaradó három hét szerintük nem elegendő a rendezvény előkészítésére, és nem akarják veszélyeztetni rajongóik testi épségét.

A szervezők vasárnap még tettek egy utolsó kísérletet a jubileumi rendezvény megmentésére: bejelentették, hogy a Woodstock 50 ingyenes lesz. A fellépők listáját azonban nem tudták mellékelni a hírhez, mert a húzónevek közül csupán Chance the Rapper, a Killers és az Imagine Dragons nem jelezte visszalépését.

A kézenfekvő választásnak tűnő eredeti helyszínen, Bethel község határában most egy művészeti központ üzemel, ahol az évforduló alkalmából augusztus 16. és 18. között saját megemlékezést tartanak, amelyen mások mellett Ringo Starr, Carlos Santana és John Fogerty is szerepel.

A Woodstock 50 megrendezése már áprilisban megkérdőjeleződött, amikor egyik fő szponzoruk, a japán Dentsu cég egyik vállalata kivonult, arra hivatkozva, hogy az előkészületek megakadtak, és a szervezők nem tudják garantálni a közönség és a fellépők egészségét és biztonságát.

Ez a történet azért is rendkívül szomorú, mert a legendás woodstocki fesztivál harmincadik évfordulójára szervezett 1999-es próbálkozás is katasztrofálisra sikeredett – káosz és rendezetlenség jellemezte. A közönség egy része fellázadt a helyszínen tapasztalt nomád körülmények és a túlárazott és étel- és italkínálat miatt. Tömegverekedés tört ki, a meghirdetett koncertek egy része elmaradt, a fellépők pedig a szervező stáb professzionalitásának hiányára panaszkodtak.