Sorozat készül a Monte Cristo grófjából

A BAFTA-díjas és kétszeres Arany Pálma díjas dán filmrendező, Bille August angol nyelven, olasz–francia koprodukcióban kezdte forgatni az Alexandre Dumas-regény tévésorozat-adaptációját, amelyben Sam Claflin alakítja Edmond Dantès szerepét.

A munkálatok Franciaországban, Olaszországban és Máltán zajlanak, várhatóan december közepéig. A népszerű Dumas-regény egy fiatal tengerészről szól, aki hamis vádak alapján és tárgyalás nélkül a rettegett If várának börtönébe kerül. Sokévnyi fogság után sikerül megszöknie, és Monte Cristo grófjának adja ki magát, hogy bosszút állhasson mindenkin, aki elvesztett éveiért felelős.

Ebből a történetből készül nyolcrészes tévésorozat, többek közt az olasz és a francia köztévé együttműködésében, „szerelem és árulásról”, illetve „a csavargó hatalmasok fölött aratott bosszújának” történeteként – fogalmazott Sébastien Pavard producer.

Nem követik tökéletesen a regényt: mélyebb karakterábrázolást és erősebb női szereplőket akarnak, Haydée például félénk szolgálólány helyett erős és bátor fiatal nő lesz. A történet pedig az ő értelmezésükben kapcsolatokról és az ember komplexitásáról szól, ilyen értelemben pedig nagyon modern és időtálló.

Sam Claflin angol színész első szerepét 2010-ben, A katedrális című minisorozatban kapta. Szerepelt A Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken című filmben, valamint a Peaky Blindersben. Legtöbben Az éhezők viadalából ismerhetik, ahol Finnick Odairt alakította. Mellette Ana Girardot, Mikkel Boe Følsgaard, Blake Ritson, Michele Riondino, Gabriella Pession és Nicolas Maupas is játszik a sorozatban. Billie August kétszer is elnyerte már a fődíjat, az Arany Pálmát Cannes-ban, a Hódító Pelle (1988) és a Legjobb szándékok (1992) című filmekkel. Rendezett szerelmi drámát (Jeruzsálem, Dal Martinért), akcióthrillert (A hó hatalma), kalandfilmet (Az ifjú Indiana Jones), romantikus thrillert (Éjféli gyors Lisszabonba) és életrajzi drámát is (Marie Kroyer, 55 lépés). Mivel 2017 óta nem csinált filmet, ezt a sorozatot komoly szakmai várakozás előzi meg.