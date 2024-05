Víg katonai tragédia a Jókaiban

A szürreális írói világáért és sajátos, polgárpukkasztó humoráért méltán híres francia szerző posztumusz megjelent darabja első alkalommal kerül színre magyar nyelvterületen, egyben ez a mű első szlovákiai bemutatója. Az előadás a Komáromi Jókai Színház és a pozsonyi Színház- és Filmművészeti Egyetem koprodukciójában jön létre, magyar nyelven, szlovák felirattal, rendezője Gardenö Klaudia.

„Mindig valamilyen aktuális helyzetre próbálok reagálni, és ahhoz megtalálni a megfelelő formát. Inspirál, ha szélsőséges viselkedésformák találhatók egy műben, a Tábornokok uzsonnája is tele van eltúlzott, abszurd helyzetekkel – mondta el az előadás kapcsán Gardenö Klaudia. – A tábornokok háborút akarnak indítani, hogy a saját malmukra hajtsák a vizet, miközben igazából nem is tudják már, milyen a háború, és hogy fogjanak hozzá. Több háborús szituáció is zajlik körülöttünk, amire nagyon éles, sokszor hisztérikus reakciók érkeznek minden irányból. Szerettünk volna kicsit felülnézetből tekinteni erre és viccet csinálni ebből a képtelen folyamatból. A szöveg ugyanis úgy reagál a politikai helyzetre, hogy közben pártpolitkától mentes marad. Konkrét irányzatok helyett egy jelenséget vázol fel, mi pedig ezt vizsgáljuk.”

Ez a jelenség pedig nem más, mint a háború azon része, amely a négy fal között zajlik – s talán még jelentősebb, mint bármilyen, fronton történő esemény. A nézőt ez azonban ne tévessze meg, bár a tábornokok a tárgyalóasztal (uzsonnázóasztal) körül ülnek, harci szellemből és játékkedvből sem lesz hiány. A fiatal alkotók ugyanis rendkívüli lendülettel tárják elénk ezt a (Vian megfogalmazása szerint) víg katonai tragédiát. De nevezhetnénk akár zenés politikai abszurdnak is, tele éles váltásokkal, a nézővel való összekacsintással, megtűzdelve a karikatúra elemeivel. A darabban Balla Barnabás, Béhr László István, Heringes William, Kantár Máté és Mezőszállási Márk láthatók.