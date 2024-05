20 éve vagyunk EU-tagok

A köztársasági elnök szerint az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozás az egyik legjobb és legfontosabb döntés volt Szlovákia újkori történelmében. Az EU-tagság 20 éves évfordulójának előestéjén, kedden olyan személyeket tüntetett ki, akik a csatlakozási folyamat során nélkülözhetetlen munkát végeztek. Az államfőtől elismerést vehetett át Bugár Béla, aki az egykori MKP-t vezette, Mikuláš Dzurinda volt miniszterelnök, Rudolf Schuster korábbi államfő, de több egykori külügyminiszter is. Čaputová szerint az elmúlt 20 év megmutatta, az ország akkor tud a legsikeresebb lenni, ha a partnerei, szövetségesei számára világos álláspontokat foglal el, egyértelmű lépéseket tesz. Rámutat, az EU- és a NATO-tagság szabályai között az, hogy a tagországoknak működő demokráciáknak kell lenniük, még ma is érvényes. Ez pedig egyet jelent a hatalommegosztással, a bíróságok függetlenségével, a szólás- és sajtószabadsággal, de a kisebbségek jogainak védelmével is. „Fontos, hogy Szlovákia ne csak papíron legyen európai uniós partner és szövetséges a NATO-ban, hanem valódi és konstruktív partner, valamint barát is legyen” – jelentette ki az államfő azzal, hogy továbbra is védeni kell azokat az értékeket, amelyek lehetővé tették, hogy ezen nemzetközi szervezetek tagjai legyünk.

Az EU-tagság 20. évfordulója alkalmából Peter Pellegrini (Hlas) megválasztott államfő azt közölte, mindent megtesz annak érdekében, hogy Szlovákia az európai család teljesjogú tagja legyen, de nemzetállami érdekeket fogja előtérbe helyezni. Reméli, a júniusi EP-választáson ilyen politikusok szereznek mandátumot. Juraj Blanár (Smer) külügyminiszter szerint Szlovákia unión belüli pályája sikertörténet és az ország az EU további bővítését szorgalmazza. Arra utalt, a Nyugat-Balkán országai mellett Ukrajna uniós tagságát is segíteni szeretnék.

Szerdán egyben a munka ünnepe is van, az államfő ezzel kapcsolatban kijelentette, mindenkinek olyan munkára van szüksége, ahol kamatoztatni tudja képességeit. Robert Fico (Smer) kormányfő pedig egy gyárba állt be szalagmunkásnak az éjszakai műszakra.