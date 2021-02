Rocksztárok élete a mozivásznon

Egyáltalán nem üres szólam, hogy a zenészek filmbe illő életet élnek. Minél híresebbek, annál több embert érdekel a történetük, amelyet persze ki is lehet színezni. Ha az alkotók jól eltalálják a hangnemet, a vezérmotívumot és a hangszerelést, üzletileg is jól járnak. Főleg, ha mások már előkészítették nekik a terepet.

Egyáltalán nem üres szólam, hogy a zenészek filmbe illő életet élnek. Minél híresebbek, annál több embert érdekel a történetük, amelyet persze ki is lehet színezni. Ha az alkotók jól eltalálják a hangnemet, a vezérmotívumot és a hangszerelést, üzletileg is jól járnak. Főleg, ha mások már előkészítették nekik a terepet.

Zenészéletrajzok korábban is készültek, ám úgy tűnik, mégis volt egy piaci rés, mert az utóbbi években szinte új műfaj született. A Bohém rapszódia indította el a lavinát, amelyet a pandémia sem tud megállítani, legfeljebb lassítani. A nagy stúdiók egymás után jelentik be, kiknek az életéről terveznek mozifilmet. Összegyűjtöttünk néhány nevet.

Elvis Presley

2019 júliusában tudta meg a világ, ki alakítja Elvist a Warner Bros. filmjében, amelyet egy igazi nagyágyú, Baz Luhrmann (Rómeó és Júlia, Moulin Rouge, A nagy Gatsby) rendez. A casting során egy ideig Harry Styles is esélyes volt a szerepre, de végül Austin Butler lett a befutó. Ő korábban a Disney Channel és a Nickelodeon nálunk kevésbé ismert sorozataiban szerepelt, majd feltűnt Jim Jarmusch zombifilmjében (A halottak nem halnak meg) és Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywoodjában. Luhrmann mégsem a vásznon figyelt fel rá, hanem egy Broadway-darabban (Eljő a jeges). Az Elvis-film a rock and roll későbbi királyának pályakezdéséről szól, különös tekintettel a menedzseréhez fűződő viszonyára. A szintén legendás Tom Parker „ezredest” Tom Hanks játssza. A forgatás tavaly kezdődött volna Ausztráliában, ám a járvány miatt csúsznak a munkálatok, ezért a bemutató dátumát még nem hirdették ki – ahogy az alábbiakban következő többi filmnél sem.

Bob Dylan

A rocktörténet egyetlen irodalmi Nobel-díjasáról már készült egy rendkívül izgalmas, formabontó, életrajzi filmnek alig tekinthető alkotás 2007-ben, amelyet Todd Haynes rendezett, a fiatal Dylant pedig Cate Blanchett alakította benne – remekül. A Foxnál most készülő film sokkal realisztikusabbnak ígérkezik, annál is inkább, mivel Bob Dylan pályafutásának legfontosabb fordulópontjára koncentrál: az 1965-ös évre, amikor az addigi folkénekes akusztikus gitárról elektromos gitárra váltott és rockzenét kezdett játszani, maga ellen fordítva rajongóinak egy részét. A lázadó rockert Timothée Chalamet, a fiatal színésznemzedék talán legnagyobb üstököse alakítja majd (Szólíts a neveden, Kisasszonyok, Dűne), a rendező pedig James Mangold, akinek többek közt a Logant és Az aszfalt királyait köszönheti a világ.

Aretha Franklin

A soul nagyasszonyáról szóló film az egyik slágerének címét kapta: Respect. Jennifer Hudson alakítja majd Arethát, akinek halála előtt, 2018-ban még volt ideje személyesen kiválasztania őt erre a szerepre. A történet azt mutatja be, hogyan lesz a lelkész édesapa gospelkórusában éneklő csitriből nemzetközi szupersztár. Az apát Forest Whitaker játssza, a rendező egy dél-afrikai születésű hölgy, Liesl Tommy, aki elsősorban színházi szakemberként ismert. Ez a film az MGM-nél készül, ahogy a következő is.

Boy George

Az ír munkáscsaládból származó, extravagáns Boy George pályafutásának indulásától a Culture Club együttes sikereinek csúcsáig dolgozza fel az énekes életét Sacha Gervasi filmje. A rendező már csinált egy sikeres életrajzi mozit 2012-ben Alfred Hitchcockról, ezúttal a forgatókönyvet is ő írja. A főszereplőt most keresik, állítólag még Sophie Turner a Trónok harcából is besorakozott a válogatásra.

Bee Gees

Graham King, a Bohém rapszódia producere vérszemet kapott: egy Michael Jackson-filmre is megszerezte a jogokat, miközben javában dolgozik a Gibb fivérekről szóló alkotáson. Ez utóbbiról tudunk többet: a trió utolsó élő tagja, Barry Gibb szaktanácsadásával készül, a másik producer pedig maga Steven Spielberg lesz. A film az ausztrál–brit fivérek szolid pályakezdésétől a diszkókorszak ikonikus filmjének számító Szombat esti láz betétdalainak születéséig követi a Bee Gees karrierjét. A hangsúly valószínűleg a testvérek közötti rivalizáláson lesz, amely végül a trió feloszlásához vezetett. King a dalok jogait is megkapta, ezért elhangozhatnak a filmben. Ez egyébként mostanában nem is annyira magától értetődő, hiszen például a nemrég bemutatott David Bowie-film (Stardust) vagy a Jimi Hendrixről készülő fim alkotói nem voltak ilyen szerencsések.

Madonna

Vajon ki más tudna jobb filmet csinálni Madonna életéről, mint maga Madonna? Az elmúlt negyven év legnagyobb popsztárja nem bízik a szakemberekben, ezért ő lesz a rendező, és a forgatókönyvet is ő írja, de abban azért segít neki az Oscar-díjas Diablo Cody. A hölgy a Juno című film forgatókönyvéért kapta az elismerést 2014-ben. A Madonna-film a Universal Stúdióban készül, és egyik producere is az énekesnő. A másik az az Amy Pascal, akit már háromszor jelöltek Oscarra, legutóbb a Kisasszonyokért. A film castingja gőzerőkkel folyik, a főszereplőt még nem találták meg, de a Mamma Mia 2-ben világsikert arató Lily James és az Ozark sorozatból ismert Julia Garner neve is forog a filmmel kapcsolatban. Legerősebben talán Anne Winters pedálozik a szerepért, aki gyakran öltözik be Madonnának és posztol fotókat magáról.

Lemmy

A Motörhead 2015-ben elhunyt frontemberének viselt dolgairól legendák keringnek, ezért Ian Fraser Kilmister ideális filmkarakter. Ezt a filmet ráadásul az a Greg Olliver rendezi, aki jól ismerte a rocksztárt, hiszen 2010-ben már csinált egy dokumentumfilmet a Motörheadről, és előtte éveket töltött anyaggyűjtéssel. A mostani munkálatokban a banda menedzsere, Todd Singerman is részt vesz, méghozzá producerként. A történet Angliában kezdődik, ahol Lemmy technikusként dolgozott Jimi Hendrix mellett, majd a Hawkwindben bontogatta szárnyait, mielőtt megalapította volna minden idők egyik legfontosabb rockzenekarát. A főszerepre még nem találtak színészt, mivel a követelmények meglehetősen kemények.