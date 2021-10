Paul Simon ma 80 éves

Ma ünnepli 80. születésnapját Paul Simon, a legendás Simon and Garfunkel duó később szólóban is sikeres tagja. Édesapja, aki a magyar rádió zenekarának tagja volt, a zsidótörvények elől vándorolt ki Amerikába, ahol zenét tanított és Lee Sims művésznéven bőgőzött dzsesszzenekarokban.

New York | Ma ünnepli 80. születésnapját Paul Simon, a legendás Simon and Garfunkel duó később szólóban is sikeres tagja. Édesapja, aki a magyar rádió zenekarának tagja volt, a zsidótörvények elől vándorolt ki Amerikába, ahol zenét tanított és Lee Sims művésznéven bőgőzött dzsesszzenekarokban.

Paul New Yorkban nőtt fel, szenvedélyesen szerette a dzsesszt, a bluest és a folkzenét. Tízévesen egy iskolai tehetségkutatón figyelt fel a szomszédjukban lakó Art Garfunkelre. A két fiú összebarátkozott, hatodikos korukban léptek fel először együtt.

Első albumuk, az 1964-ben megjelent Wednesday Morning 3 A.M. alig fogyott a lemezboltokban, később azonban a rajta szereplő The Sound of Si-lence alá elektromos gitárt és basszust kevert a producer, és kislemezként dobta piacra az előadók tudtán kívül. Az ötlet bejött, a dal listavezető lett, és ettől kezdve, amihez csak nyúltak, arannyá vált a kezük között. A duó pályafutásának csúcsa az 1970-ben megjelent Bridge Over Troubled Water című album lett. Útjaik szétváltak, de 1981-ben ismét összefutottak: a Central Parkban adtak félmilliós tömeg előtt koncertet. Paul Simon későbbi szólólemezei is milliós példányszámban keltek el, legnagyobb sikere az 1986-os, dél-afrikai motívumokra épülő Graceland volt. 2018-ban indult el a Homeward Bound búcsúturnéja, ekkor adta ki tizennegyedik albumát. Idén a Sony Music valamennyi szerzeményének jogait megvásárolta, a hírek szerint 250 millió dollárért. 2006-ban a Time magazin beválasztotta a világunkat meghatározó száz leghíresebb ember közé.