Online zajlik a Margó Irodalmi Fesztivál

A szervezők a főtámogató Bookline-nal, valamint a szerzőkkel és a kiadókkal együttműködésben, online valósítják meg az eseményt.

A Margó Irodalmi Fesztiválon fellép többek között Grecsó Krisztián és Láng Zsolt, a Libri irodalmi díjak nyertesei, Bereményi Géza, Cserna-Szabó András, Erdős Virág, Zoltán Gábor, Fiala Borcsa, Háy János, Krusovszky Dénes, Ablonczy Balázs, Péntek Orsolya, az idei Aegon Irodalmi Díjas Nádasdy Ádám, Selyem Zsuzsa, Spiró György, Szentesi Éva, Mécs Anna, Berta Ádám és Tompa Andrea.

Holnap lesz 100 éve annak, hogy aláírták az első világháborút lezáró békeszerződést. A kerek évforduló alkalmából a Margó tematikus nappal is készült, melynek programjai különféle szempontok szerint járják körbe Trianon múltját és jelenét – miként élte meg ezt az időszakot az akkori társadalom, milyen lenyomatai vannak az irodalomban, milyen forgatókönyvek mentén alakulhatott volna még Magyarország sorsa. A fesztivál emléknapjának vendége lesz többek között Ablonczy Balázs és Ungváry Krisztián történész, bemutatkozik Kötter Tamás második világháborús novelláit tartalmazó kötete, valamint a Cserna-Szabó András és Fehér Renátó szerkesztésében készült alternatív irodalmi Trianon-antológia.

A legfrissebb magyarországi könyvmegjelenések bemutatói mellett idén is jelentkezik a Margó Extra beszélgetéssorozat, melyben művészeket, közéleti személyiségeket – Orvos-Tóth Noémi, Eke Angéla, Török-Illyés Orsolya, Mácsai Pál – szólítanak meg az olvasáshoz fűződő viszonyuk kapcsán.

Az irodalmi beszélgetéseken kívül kiállításokra és színházba is invitálnak a szervezők. A Trianon-emléknapra a Fortepan állított össze egy gyűjteményt korabeli fényképekből válogatva, estére pedig a Katona József Színház színészei készülnek egy irodalmi műsorral.

A részletes napi program a www.margofeszt.hu/hu/fesztival oldalon található.

